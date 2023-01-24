Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:03

77-летнего Никиту Михалкова выписали из больницы

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Никита Михалков.
Фото Global Look Press

Кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков был выписан из больницы, сообщает KP.RU.

Двусторонняя пневмония обернулась для 77-летнего Михалкова реанимацией и тяжелым состоянием. Однако, врачи смогли поставить на ноги знаменитого пациента.

Друг артиста Александр Адабашьян, который сейчас сам лежит в больнице, сегодня успел пообщаться с Михалковым.

«Да, мы созванивались сегодня утром, Никита Сергеевич еще не был уверен, но предполагал, что его выпишут. Конечно, он хотел уже домой. Думаю, об этом мечтает каждый находящийся в больнице — я еще не встречал человека, который бы умолял, чтобы его оставили», — приводит слова Адабашьяна KP.RU.

Источник: https://www.kp.ru/daily/27456/4710994/
1
1
Читайте также
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Актера Дмитрия Назарова сняли с главной роли в фильме с Дмитрием Нагиевым
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости