77-летнего Никиту Михалкова выписали из больницы
Кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков был выписан из больницы, сообщает KP.RU.
Двусторонняя пневмония обернулась для 77-летнего Михалкова реанимацией и тяжелым состоянием. Однако, врачи смогли поставить на ноги знаменитого пациента.
Друг артиста Александр Адабашьян, который сейчас сам лежит в больнице, сегодня успел пообщаться с Михалковым.
«Да, мы созванивались сегодня утром, Никита Сергеевич еще не был уверен, но предполагал, что его выпишут. Конечно, он хотел уже домой. Думаю, об этом мечтает каждый находящийся в больнице — я еще не встречал человека, который бы умолял, чтобы его оставили», — приводит слова Адабашьяна KP.RU.
Источник: https://www.kp.ru/daily/27456/4710994/
Новости