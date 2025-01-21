Стала известна программа 75-го Берлинского кинофестиваля
75-й Берлинский кинофестиваль объявил программу. За Золотого и Серебряного медведей будут бороться 19 фильмов.
Основной конкурс
- «Ари», реж. Леонор Серрай
- «Голубая луна», реж. Ричард Линклейтер
- «Безопасный дом», реж. Лионель Байер
- «Мечты», реж. Мишель Франко
- «Мечты (Секс и любовь)», реж. Даг Йохан Хеугерд
- «Что природа говорит тебе», реж. Хон Сан-су
- «Горячее молоко», реж. Ребекка Ленкевич
- «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнул», реж. Мэри Бронштейн
- «Континентальный ‘25», реж. Раду Жуде
- «Послание», реж. Иван Фунд
- «Дитя матери», реж. Джоанна Модер
- «Голубая тропа», реж. Габриэль Маскаро
- «Отражение в мертвом алмазе», реж. Хелен Каттет, Бруно Форзани
- «Жить на этой земле», реж. Хо Мэн
- «Временная метка», реж. Катерина Горностай
- «Ледяная башня», реж. Люсиль Хадзихалилович
- «Что знает Мариэль», реж. Фредерик Хамбалек
- «Девушки на проводе», реж. Вивиан Кью
- «Юнань», реж. Амир Фахер Эльдин
Когда пройдет 75-й Берлинский кинофестиваль
75-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 13 по 25 февраля.
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