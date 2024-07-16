Когда выйдет 6 серия 2 сезона «Дома Дракона»

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Шестая серия второго сезона «Дома Дракона» выйдет 21 июля в 21.00 на HBO по североамериканскому восточному времени — 22 июля в 04.00 по московскому времени.

В предыдущей серии проекта «Регент» Рейнира и Алисента столкнулись с гендерными предубеждениями, что значительно ослабило их влияние и власть.

Все вышедшие серии второго сезона «Дома Дракона» можно посмотреть на российских платформах Wink, «Кинопоиск» и других.