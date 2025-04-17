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28 лет спустя: трейлер фильма — когда выйдет
Фильмы и сериалы

17 апреля, 15:35

1 мин.

Вышел новый трейлер фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «28 лет спустя», реж. Дэнни Бойл / Columbia Pictures
Фото Кадр из фильма «28 лет спустя», реж. Дэнни Бойл / Columbia Pictures
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Sony Pictures Entertainment опубликовал новый трейлер фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла. Сюжет постапокалиптической картины сосредоточен на мальчике, который отправится на поиски врача для своей умирающей матери. Вопреки предположениям зрителей, в сиквеле не появится Киллиан Мерфи.

Кто снялся в фильме «28 лет спустя»

В картине снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер, Рэйф Файнс, Джек О'Коннелл, Эмма Лейрд, Эрин КеллиманЭдвин Рюдинг, Кристофер Фулфорд, Ким Аллан и Гордон Александр.

Трейлер фильма «28 лет спустя»

Когда выйдет фильм «28 лет спустя»

Премьера фильма «28 лет спустя» пройдет 20 июня.

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