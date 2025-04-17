Вышел новый трейлер фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла
Sony Pictures Entertainment опубликовал новый трейлер фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла. Сюжет постапокалиптической картины сосредоточен на мальчике, который отправится на поиски врача для своей умирающей матери. Вопреки предположениям зрителей, в сиквеле не появится Киллиан Мерфи.
Кто снялся в фильме «28 лет спустя»
В картине снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер, Рэйф Файнс, Джек О'Коннелл, Эмма Лейрд, Эрин КеллиманЭдвин Рюдинг, Кристофер Фулфорд, Ким Аллан и Гордон Александр.
Трейлер фильма «28 лет спустя»
Когда выйдет фильм «28 лет спустя»
Премьера фильма «28 лет спустя» пройдет 20 июня.
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17 апр 16:00