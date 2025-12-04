Вышел новый трейлер фильма «28 лет спустя: Храм из костей»

Sony Pictures Entertainment опубликовал новый трейлер фильма «28 лет спустя: Храм из костей». Режиссером картины выступила Ниа Дакоста («Кэндимен», «Капитан Марвел 2»).

В продолжении фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла Спайка (Алфи Уильямс) принимают в банду акробатических убийц сэра Джимми Кристала (Джек О'Коннелл), а доктор Ян Келсон (Рэйф Файнс) находится на пороге опасного открытия, способного изменить мир.

Кто снялся в фильме «28 лет спустя: Храм из костей»

В картине снялись Рэйф Файнс, Джек О'Коннелл, Алфи Уильямс, Эмма Лейрд, Эрин Келлиман, Элфи Уильямс, Чи Льюис-Парри, Роберт Родс, Дэвид Стерн и Маура Берд.

Трейлер фильма «28 лет спустя: Храм из костей»

Когда выйдет фильм «28 лет спустя: Храм из костей»

Зарубежная премьера фильма «28 лет спустя: Храм из костей» запланирована на 16 января 2026 года.