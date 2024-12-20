Стало известно, когда выйдет продолжение фильма «28 лет спустя»
Издание Deadline сообщило, что продолжение фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла выйдет 16 января 2026 года. Картина получит название «28 лет спустя: Костяной храм» (28 Years Later: Bone Temple).
Режиссером проекта выступит Ниа ДаКоста, известная по фильмам «Марвелы» («Капитан Марвел 2») и «Кэндимену» 2020 года.
Ну а пока поклонники Дэнни Бойла находятся в ожидании премьеры картины «28 лет спустя», снятой на iPhone 15 Pro Max. Постапокалиптическая лента расскажет о мальчике, который отправится на поиски врача для своей умирающей матери. Премьера фильма пройдет 20 июня 2025 года.
Трейлер фильма «28 лет спустя»
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