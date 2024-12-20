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28 лет спустя фильм 2025: продолжение 28 лет спустя Костяной храм — дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:25

1 мин.

Стало известно, когда выйдет продолжение фильма «28 лет спустя»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «28 лет спустя», реж. Дэнни Бойл / Columbia Pictures
Фото Кадр из фильма «28 лет спустя», реж. Дэнни Бойл / Columbia Pictures
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Издание Deadline сообщило, что продолжение фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла выйдет 16 января 2026 года. Картина получит название «28 лет спустя: Костяной храм» (28 Years Later: Bone Temple).

Режиссером проекта выступит Ниа ДаКоста, известная по фильмам «Марвелы» («Капитан Марвел 2») и «Кэндимену» 2020 года.

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Ну а пока поклонники Дэнни Бойла находятся в ожидании премьеры картины «28 лет спустя», снятой на iPhone 15 Pro Max. Постапокалиптическая лента расскажет о мальчике, который отправится на поиски врача для своей умирающей матери. Премьера фильма пройдет 20 июня 2025 года.

Трейлер фильма «28 лет спустя»

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