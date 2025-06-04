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28 лет спустя фильм 2025: Дэнни Бойл — о возвращении Киллана Мерфи
Фильмы и сериалы

4 июня 2025, 17:25

2 мин.

Киллиан Мерфи все же появится в продолжении «28 дней спустя»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «28 дней спустя», реж. Дэнни Бойл, DNA Films, British Film Council
Фото Кадр из фильма «28 дней спустя», реж. Дэнни Бойл, DNA Films, British Film Council

В интервью IGN создатель фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойл рассказал, что не исключает возможности появления Киллиана Мерфи в продолжении зомби-истории, но это зависит от зрителей и их реакции на грядущий сиквел.

Если «28 лет спустя» будет успешен в прокате, это даст простор для создания третьей части.

«Надеюсь, если все получится, нам дадут добро на третий фильм. Все ждут этого, включая Киллиана», — отметил постановщик.

Вероятно, Бойл уверен в успехе сиквела чуть больше, чем говорит. Третья часть уже получила не только подзаголовок («Костяной храм»), но и дату выхода — 16 января 2026 года.

Киллиан Мерфи в продолжении «28 дней спустя»

В постапокалиптической картине Дэнни Бойла 2002 года Киллиан Мерфи сыграл персонажа по имени Джим. В течение фильма он пытается выжить в экстремальных условиях. Ему это удается, хотя у «28 дней спустя» есть ряд альтернативных концовок, в каждой из которых Джим умирает.

После выхода тизера сиквела «28 лет спустя» зрители заподозрили, что Киллиан Мерфи появится в фильме, потому что один из зомби напомнил им Джима. Но зараженного сыграл другой актер — Ангус Нил.

«Я показал своей девушке трейлер, и она сказала: «Люди подумают, что это Киллиан», — вспоминает Дэнни Бойл. — Я ответил: «Не глупи», — и проигнорировал ее».

В итоге Киллиан Мерфи выступает исполнительным продюсером «28 лет спустя», но в фильме не появится.

Однако, похоже, Джим вернется в третьей части.

«Он во втором» (фильме трилогии. — Прим. ред.), — рассказал Дэнни Бойл. — Я не должен выдавать слишком много, а то меня убьют».

Когда выйдет фильм «28 лет спустя»

Премьера фильма «28 лет спустя» пройдет 20 июня.

28 лет спустя.«28 лет спустя»: что известно о продолжении зомби-хоррора
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