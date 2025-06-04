Киллиан Мерфи все же появится в продолжении «28 дней спустя»

В интервью IGN создатель фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойл рассказал, что не исключает возможности появления Киллиана Мерфи в продолжении зомби-истории, но это зависит от зрителей и их реакции на грядущий сиквел.

Если «28 лет спустя» будет успешен в прокате, это даст простор для создания третьей части.

«Надеюсь, если все получится, нам дадут добро на третий фильм. Все ждут этого, включая Киллиана», — отметил постановщик.

Вероятно, Бойл уверен в успехе сиквела чуть больше, чем говорит. Третья часть уже получила не только подзаголовок («Костяной храм»), но и дату выхода — 16 января 2026 года.

Киллиан Мерфи в продолжении «28 дней спустя»

В постапокалиптической картине Дэнни Бойла 2002 года Киллиан Мерфи сыграл персонажа по имени Джим. В течение фильма он пытается выжить в экстремальных условиях. Ему это удается, хотя у «28 дней спустя» есть ряд альтернативных концовок, в каждой из которых Джим умирает.

После выхода тизера сиквела «28 лет спустя» зрители заподозрили, что Киллиан Мерфи появится в фильме, потому что один из зомби напомнил им Джима. Но зараженного сыграл другой актер — Ангус Нил.

«Я показал своей девушке трейлер, и она сказала: «Люди подумают, что это Киллиан», — вспоминает Дэнни Бойл. — Я ответил: «Не глупи», — и проигнорировал ее».

В итоге Киллиан Мерфи выступает исполнительным продюсером «28 лет спустя», но в фильме не появится.

Однако, похоже, Джим вернется в третьей части.

«Он во втором» (фильме трилогии. — Прим. ред.), — рассказал Дэнни Бойл. — Я не должен выдавать слишком много, а то меня убьют».

Когда выйдет фильм «28 лет спустя»

Премьера фильма «28 лет спустя» пройдет 20 июня.