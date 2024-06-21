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2 сезон Дом Дракона: Оливия Кук — вырезанная постельная сцена
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:30

1 мин.

Актриса Оливия Кук рассказала о вырезанной секс-сцене 2 сезона «Дома дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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В интервью Elle исполнительница роли Алисенты Хайтауэр в сериале «Дом Дракона» Оливия Кук рассказала о вырезанной секс-сцене продолжения проекта.

«Это было чертовски грязно. Это было некрасиво, но снимать эту сцену было весело», — считает актриса.

Откровенная сцена была вырезана шоураннером «Дома Дракона» Райаном Кондалом, потому что, по его мнению, она не позволяла узнать о персонажах приквела «Игры престолов» ничего нового.

Оливия Кук добавила, что не вполне согласна с таким решением: «Но это нормально, это его шоу».

Второй эпизод второго сезона «Дома Дракона» выйдет 23 июня на HBO — 24 июня в 04.00 по московскому времени.

Дом Дракона, Мэтт Смит. 2 сезон «Дома Дракона»: расписание релиза эпизодов по московскому времени

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