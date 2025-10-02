140 участников будут бороться за главный приз нового шоу на РЕН ТВ

В новом проекте телеканала РЕН ТВ «Победители» примут участие 140 человек: 120 мужчин и 20 женщин. Среди них жители 73 городов и населенных пунктов России, два человека из Беларуси и один из Казахстана. Самому молодому атлету 22 года, а самому возрастному — 54. Все они прошли медицинский осмотр и получили официальный допуск к соревнованиям.

Будущие герои шоу — представители самых разных профессий: пожарные, полицейские, сотрудники служб спасения, бойцы спецназа, телохранители, водолазы, охранники, врачи и даже две стюардессы.

На первом этапе их ждет жесткий отбор и испытания на грани человеческих возможностей: полоса препятствий, разработанная для спецподразделений, спортивные и тактическо-боевые задания на скорость, силу и смекалку. И впервые на телевидении — стрельба как обязательная дисциплина соревнования. Четыре наставника проекта — признанные мастера практических видов спорта — будут отбирать лучших. Из них сформируется четыре отряда, которые продолжат борьбу.

Команды-победили каждого выпуска будут сражаться в суперфинале за главный приз, который пока держится в секрете. Имена наставников, как и имя ведущего проекта, станут известны совсем скоро.

Дата и время выхода шоу будут объявлены дополнительно.