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13 Клиническая Начало сериал: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 19:15

1 мин.

Сериал «13 Клиническая. Начало» выйдет 19 декабря

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «13 Клиническая. Начало», реж. Илья Ермолов / Иви
Фото Кадр из сериала «13 Клиническая. Начало», реж. Илья Ермолов / Иви
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19 декабря на Иви состоится премьера всех восьми эпизодов сериала «13 Клиническая. Начало». Режиссером выступил Илья Ермолов («Золотое дно»).

Действие проекта разворачиваются в 1976-м году, за полвека до событий, показанных в первом сезоне. По сюжету 13-й клинической больницы пока не существует. Человечество еще только находится на пороге возможного контакта со сверхъестественными явлениями.

Стремясь всех обойти, в СССР начинают поиски врачей, которые готовы выйти за рамки традиционной медицины.

Кто снялся в сериале «13 Клиническая. Начало»

В проекте снялись Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Павел Прилучный, Виктория Исакова, Татьяна Яхина, Павел Попов, Игорь Миркурбанов, Арина Нестерова, Светлана Степанковская и Слава Киселева.

Трейлер сериала «13 Клиническая. Начало»

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