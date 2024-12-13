Сериал «13 Клиническая. Начало» выйдет 19 декабря
19 декабря на Иви состоится премьера всех восьми эпизодов сериала «13 Клиническая. Начало». Режиссером выступил Илья Ермолов («Золотое дно»).
Действие проекта разворачиваются в 1976-м году, за полвека до событий, показанных в первом сезоне. По сюжету 13-й клинической больницы пока не существует. Человечество еще только находится на пороге возможного контакта со сверхъестественными явлениями.
Стремясь всех обойти, в СССР начинают поиски врачей, которые готовы выйти за рамки традиционной медицины.
Кто снялся в сериале «13 Клиническая. Начало»
В проекте снялись Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Павел Прилучный, Виктория Исакова, Татьяна Яхина, Павел Попов, Игорь Миркурбанов, Арина Нестерова, Светлана Степанковская и Слава Киселева.
Трейлер сериала «13 Клиническая. Начало»
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