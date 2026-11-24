«Правильное питание — это очень занудно, сложно и трудоемко»: гастроэнтеролог Сергей Вялов в подкасте «Гибкий ЗОЖ»

С начала года на сайте «Спорт-Экспресса» выходит авторский подкаст Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ», в котором эксперты из разных областей без излишнего занудства обсуждают темы спорта и заботы о себе.



Ксения Шойгу — общественный деятель, руководитель Федерации триатлона России и проекта «Лига героев». В каждом выпуске герои делятся личным опытом и вместе разбираются, как поддерживать форму и самочувствие в реальных, а не идеальных условиях.

Гостем 38-го выпуска подкаста «Гибкий ЗОЖ» стал гастроэнтеролог, гепатолог и кандидат медицинских наук Сергей Вялов. В разговоре с Ксенией Шойгу он рассказал, почему правильное питание оказывается таким сложным, чем рацион спортсменов отличается от обычного и почему даже регулярные тренировки не спасают от проблем с пищеварением.

Можно ли без вреда для здоровья употреблять энергетические гели и сахар во время соревнований? Что происходит с организмом после завершения спортивной карьеры? Как кишечник связан с работой мозга и чем опасен хеликобактер? Обсудили не только питание, микробиоту и болезни ЖКТ, но и самые необычные случаи из врачебной практики. Получился живой разговор о здоровье — с неожиданными фактами, шутками и практическими советами.

Новый выпуск «Гибкого ЗОЖ» уже можно посмотреть на сайте «Спорт-Экспресса» и в официальном сообществе издания во «ВКонтакте».

«Каждый выдвигает какую-то фантазию и выдает ее за научную теорию»

— Дорогие друзья, сегодня у нас одна из моих любимых рубрик — разговор с врачом. В гостях Сергей Сергеевич Вялов, гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук.

Поговорим о том, что мы едим, как питание отражается на организме и существуют ли универсальные правила. Сейчас огромное количество теорий о том, как нужно питаться, особенно когда занимаешься спортом. Я сама достаточно давно тренируюсь, но до сих пор не очень понимаю, что такое правильное питание и как определить, что подходит конкретно тебе.

— Вообще, правильное питание — это очень занудно, сложно и трудоемко.

— А если времени на это нет? Что посоветуете? Назовите три главных правила. Завтракать?

— Есть три салата в день. И не забывайте выпить чашечку кофе.

— О как! Почему?

— Это полезно для печени, сердца и других органов. Есть много исследований, связанных с влиянием кофе на здоровье.

— Хорошо. Но теорий о правильном питании действительно много. Глютен, лактоза, разные диеты.

— Не все из них на самом деле теории. Давайте немного побуквоедничаем: теория — это все-таки научная история. Сейчас очень широкое информационное пространство, каждый выдвигает какую-то фантазию и выдает ее за научную теорию. Таких ситуаций полно. Но существуют и научно изучаемые подходы к питанию, например разные типы диет.

— Кето-диета, средиземноморская диета. Одни говорят, что кето — замечательная история: едят белки и жиры, и жизнь разделилась на до и после. Другие рассказывают о плохом самочувствии и проблемах со здоровьем. А средиземноморское питание — это, насколько я понимаю, овощи, морепродукты?

— Еще можно добавить орехи, оливковое масло extra virgin, разноцветные овощи. Чтобы была целая радуга: зеленые, красные, оранжевые, фиолетовые, баклажаны. Это скорее стиль питания. Хотя некоторые исследователи считают, что в России невозможно в точности воспроизвести средиземноморскую диету. Потому что для идеального соответствия этому типу питания нужно жить в Средиземноморье.

— В целом, если хотите переехать, вот вам понятное объяснение почему.

— Но самое главное во всех видах, типах и стилях питания — дисциплина и режим. Если говорить про спорт, он всегда с этим связан. Всегда есть дисциплина, всегда есть режим.

«У спортсменов проблем иногда возникает больше»

— Кстати, если человек занимается спортом или не занимается, это как-то влияет на его желудочно-кишечный тракт?

— Конечно. Не то чтобы разительно, но влияние оказывает.

— В какую сторону?

— Активнее, бодрее, веселее! По сути, это движение. Движение мышц, движение желудка и кишечника. Это тоже жизнь.

— То есть у людей, которые занимаются спортом, меньше проблем с ЖКТ?

— Проблемами лучше не мериться. Потому что иногда у спортсменов их, наоборот, больше. Возьмем крупного спортсмена. Он весит 100-120 килограммов, рост может быть два метра. Активно тренируется каждый день по часу, два или три. Сколько он ест? Может съедать несколько килограммов еды в день. Чтобы вместить такое количество, нужен большой желудок. И у спортсменов он часто растянут. Кроме того, на питание приходится тратить очень много времени.

— И из-за этого возникают проблемы?

— Иногда да, иногда нет.

— Получается, ЖКТ спортсмена отличается скоростью работы?

— Знаете, это как спортивная машина. Она отличается скоростью от обычной. Быстрее разгоняется, больше топлива сжигает, но и техническое обслуживание ей требуется чаще. Вот в этом основная загвоздка. А иногда в нее заливают даже не 92-й, не 95-й или 100-й бензин, а какой-нибудь 120-й — и мотор прогорает. Образно говоря.

«Привычки питания могут остаться прежними»

— Что вы подразумеваете под плохим топливом? Например, есть спортивное питание, энергетические гели. По сути, это практически чистые углеводы. Это вредно?

— С одной стороны, мы говорим: не надо есть сахар ложками, не надо есть конфеты. А спортсмены, по сути, употребляют эти углеводы постоянно.

— Но здесь немного другая механика. В обычной жизни я не готова есть большое количество углеводов одновременно. А когда выхожу на старт, понимаю, что иначе просто не доеду. Я ехала 180 километров. Очевидно, что мне нужно есть каждые полчаса или сорок минут. Если не буду употреблять практически чистые углеводы, то с высокой долей вероятности выкину велосипед с моста и скажу: «Ребята, вы сами там как-нибудь едьте. У меня нет ни сил, ни возможности, ни настроения продолжать».

— Если едешь на спортивной машине, которая сжигает много бензина, тебе в любом случае придется заправляться.

— Вот именно. И, скорее всего, это не ведет к сахарному диабету в данном случае, потому что все, что ты съел, быстро расходуется во время дистанции.

— Отчасти это правда. Но риски диабета все-таки существуют. Спортсменов выручает мышечная масса. Мышцы могут активно использовать глюкозу, в том числе благодаря механизмам, которые не требуют такого же участия инсулина, как в других тканях.

В мышечной клетке есть специальные транспортеры глюкозы. Во время работы мышц они помогают захватывать глюкозу из крови. Но при этом у спортсменов тоже могут возникать проблемы с обменом веществ. Например, у профессиональных марафонцев встречается накопление жира в печени. Длительные нагрузки запускают разные обменные процессы. Организм не только расходует, но и запасает энергию. И самый большой риск для спортсменов — завершение спортивной карьеры.

— О как! Почему?

— Пока активно тренируешься, высокие затраты энергии многое компенсируют. Но когда резко прекращаешь заниматься спортом, начинаются серьезные изменения. Расход энергии сокращается, мышечная масса постепенно уменьшается. А привычки питания могут остаться прежними. В результате жир продолжает накапливаться, но уже не расходуется в прежнем объеме. Вот здесь могут возникать проблемы.

«Врачи иногда смотрят на спорт только через призму болезней»

— Мы много раз разговаривали с разными специалистами о правильном питании. С кардиологом, геронтологом, эндокринологом. И все говорят примерно одно и то же: нужно больше белка, клетчатки, сложных углеводов.

— Но не говорят одного: как все это есть. Сейчас меня врачи закидают помидорами и размажут по стенке, но я скажу: не очень много врачей вообще занимаются спортом. Вот так, по-честному.

— И мифы о толстых диетологах существуют.

— Поэтому откуда им на практике знать, как правильно есть именно спортсмену? Есть еще одна особенность, которая немного ограничивает врачей: они в основном ориентированы на болезни. И этот профессиональный перекос иногда мешает посмотреть на спортивную ситуацию другим взглядом. За это я уважаю спортсменов: они ориентированы на результат. Для врача результат — уменьшение количества обострений, снижение риска онкологии, предотвращение инфаркта или инсульта. А у спортсмена результат, можно сказать, на кончиках пальцев. Он его чувствует. Здесь накоплено огромное количество практического опыта. Но соединить медицинские знания и спортивную практику удается не всегда.

«Жиры — такой же строительный материал, как белки»

— Хорошо. Про три салата в день я поняла. Давайте вернемся к питанию спортсменов.

— Смотрите. У нас есть организм, из которого в спорте мы пытаемся выжать максимум. Поэтому первая задача — обеспечить его ресурсами. Ресурсы для организма — это белки и жиры. Строительные материалы. Мы обычно воспринимаем жир как неприятные отложения, которые меняют внешний вид, вызывают косметические проблемы и социальное осуждение.

Но с точки зрения организма жир — такой же строительный материал, как белок. Из него строятся оболочки клеток, синтезируются некоторые гормоны, формируется изоляция нервных волокон. Он необходим и для других физиологических процессов. Белки и жиры нужны организму в количествах, которые зависят от массы тела, нагрузки и других факторов. Но большинство спортсменов учитывают прежде всего белок. Такой сложился фокус внимания. А про жиры иногда забывают. И это большое упущение.

— К чему может привести недостаточное употребление жиров?

— К нарушениям желчевыделения, проблемам с синтезом гормонов. А спортсменам гормоны нужны, особенно половые.

— То есть если ешь мало жиров, могут возникнуть проблемы с гормональным фоном?

— Да. Потому что холестерин — предшественник половых гормонов. Возьмем витамин D. Все знают, что для его образования нужен солнечный свет. Мы выходим на солнце и думаем: сейчас кожа начнет синтезировать витамин D. Но возникает вопрос: из чего?

— Из солнца?

— Конечно, нет. Под действием солнечного света витамин D образуется из производного холестерина. Поэтому, если мы полностью отказываемся от жиров или получаем их недостаточно, могут возникать проблемы. В том числе с кожей, у которой есть защитный липидный барьер.

«Белок и жир — примерно одинаковые нормативы»

— Если белки и жиры — два важных строительных материала, как рассчитать их количество? Сколько нужно есть белков, сколько жиров?

— Нормативы примерно сопоставимы. Для обычного человека с минимальной нагрузкой это где-то 1-1,2 грамма белков и жиров на килограмм массы тела.

— То есть белки и жиры должны быть примерно в одинаковой пропорции?

— Для спортсменов, соответственно, больше.

— Например, два грамма?

— Примерно полтора-два грамма. И белка тоже полтора-два.

— Почти как у беременной женщины.

— Надо расти!

— Но я впервые слышу, что жиров нужно потреблять столько же, сколько белков. Хотя достаточно много изучаю эту тему.

— Если взять среднестатистического человека с умеренной нагрузкой — примерно 150 минут кардио в неделю и пару силовых тренировок, — ему может требоваться около 80-100 граммов белков и столько же жиров. Остальное подгоняется под потребности и нагрузки.

— Углеводы?

— Да. Если много двигаешься, углеводов потребуется больше. Но на всякий случай скажу: как будто бы еще не было такого случая в истории, чтобы человек правильно питался, лежал на диване и при этом не набирал лишний вес.

— То есть физическая активность все равно необходима?

— Да. Причем необязательно заниматься именно спортом. Иногда люди воспринимают спорт как исключительно профессиональную деятельность. Думают: «Я же не спортсмен». Но физическая активность нужна всем.

«Человек впервые приходит в зал и думает, что теперь все тренажеры его»

— Мне кажется, это самая большая ошибка начинающих. Человек впервые заходит в зал, покупает абонемент, красивую форму и понимает: теперь все тренажеры его. Сейчас начнется новая жизнь. А на следующий день не может встать. Два раза сорвал поясницу, и теперь все таблетки его. Поэтому начинать нужно умеренно.

— Это наша ментальность. С питанием происходит то же самое. Человек раньше почти не ел овощей и клетчатки. А потом решает: сейчас съем целый таз салата! На следующий день узнает все прелести большого количества клетчатки: живот надувается, бурчит, появляются боли, нарушения стула. И человек говорит: «Классно! У меня непереносимость клетчатки. Больше не буду ее есть».

— При этом он все себе объяснил, провел эксперимент, увидел результат и вернулся к прежним привычкам.

— Поэтому и в питании, и в спорте важна постепенность. И заниматься физической активностью нужно в любом возрасте. После 30 лет, особенно без регулярных тренировок, начинается постепенная потеря мышечной массы.

— А после 60 лет это становится еще более серьезной проблемой. Возникает саркопения, поэтому силовые нагрузки особенно важны.

— Именно. Заниматься нужно не только в молодости.

«Связь между кишечником и мозгом действительно существует»

— Если говорить о связи желудочно-кишечного тракта и головного мозга, часто встречаются исследования о том, что питание и состояние кишечника влияют на настроение, гормоны и даже когнитивные функции. Например, существуют предположения о том, что безглютеновые диеты могут помогать при некоторых заболеваниях и влиять на процессы старения мозга. Насколько наукой вообще установлена связь между кишечником и головным мозгом?

— Интересная история. Она во многом связана с работами американского исследователя Дугласа Дроссмана. Он занимался пациентами, которым врачи говорили: «У вас ничего нет». А человеку при этом было плохо.

Из подобных исследований выросла концепция функциональных заболеваний, которая впоследствии стала описываться через нарушения взаимодействия кишечника и головного мозга. И это очень важная перемена в понимании гастроэнтерологических заболеваний. Дроссман даже рассказывал, что они не знали, как объяснить врачам эту концепцию. Поэтому прямо на обложке клинических рекомендаций написали: «Нарушения взаимодействия кишечника и головного мозга». Чтобы наконец все обратили внимание: такая связь существует.

— А как она проявляется? Что от чего зависит?

— В кишечнике огромное количество нервных окончаний. Он длинный, и каждым участком необходимо управлять: сокращаться, расслабляться, выделять вещества, реагировать на содержимое. Получается, что кишечник буквально окутан своеобразной электропроводкой. Есть крупные нервные пути, которые связывают его с головным мозгом. И эти сигналы работают в обе стороны. Поэтому нарушения могут возникать как на уровне кишечника, так и в системе нервной регуляции.

Если в этой системе происходит сбой, это может отражаться и на работе кишечника, и на самочувствии человека. Иногда кишечник называют вторым мозгом. Но здесь важно не переусердствовать с аналогией. Это действительно очень сложный орган со своей нервной системой.

— То есть связь все-таки есть?

— Конечно, есть.

«Отказ от глютена сам по себе не сохранит память»

— Если говорить о рекомендациях не употреблять глютен, потому что он якобы негативно влияет на когнитивные функции в старости, это правда?

— Очень отчасти. Потому что когнитивные функции в старости зависят далеко не только от глютена. Мы просто выпячиваем одну историю на первый план. Если человек никогда не читал, не писал рукой, постоянно сидел за клавиатурой и никак не тренировал когнитивные функции, то он может отказаться от глютена, но это само по себе не спасет его от снижения умственных способностей. Есть и другая интересная история — связь заболеваний кишечника с нейродегенеративными процессами. Например, изучается взаимосвязь запоров и болезни Альцгеймера.

— Почему они могут быть связаны?

— Есть разные механизмы, связанные с обменом веществ, нервной регуляцией и выведением продуктов метаболизма. Например, относительно недавно начали активно исследовать глимфатическую систему головного мозга, которая участвует в удалении продуктов обмена, особенно во время сна. С ней связывают в том числе процессы накопления определенных белков, например амилоида. Это направление исследований, которое помогает лучше понять возможные связи между состоянием кишечника и работой мозга.

— Получается, желудочно-кишечный тракт действительно может влиять на здоровье головного мозга.

— Да, эта связь существует. Но важно понимать конкретные механизмы, а не объяснять любую проблему одним продуктом или одной бактерией.

«Ко мне приходят самые запущенные и отчаявшиеся пациенты»

— С какими заболеваниями к вам чаще всего обращаются?

— Ко мне чаще всего приходят самые запущенные и отчаявшиеся пациенты. Поэтому сложно выделить какое-то одно заболевание: кишечник, печень или желудок. Часто это люди, которые уже побывали у пяти-семи гастроэнтерологов, но не получили результата. И теперь нужно разобраться, почему лечение не помогло и что можно сделать иначе.

— А если говорить о статистике по России, чем чаще всего болеют люди с точки зрения гастроэнтерологии?

— Здесь нужно понимать, что болезни желудочно-кишечного тракта очень тесно связаны между собой и с другими системами организма. Например, проблемы печени могут сопровождаться метаболическими нарушениями и повышением сердечно-сосудистых рисков.

— Мне казалось, что главная проблема печени — алкоголь.

— Нет, мы уже вышли за рамки представления, что все болезни печени связаны исключительно с алкоголем. Есть западная статистика, которая хорошо собирается. И если раньше среди причин трансплантации печени важную роль играли вирусные гепатиты и алкогольный цирроз, то сейчас все большее значение приобретает жировая болезнь печени.

«Спорт может улучшать состояние печени, даже если питание далеко от идеального»

— А как можно получить жировую болезнь печени? Не то чтобы я хотела, но интересно понять, почему она стала настолько распространенной. Люди меньше пьют и больше что? Едят?

— В том числе сладкое. Большое количество сахара, избыток энергии и нарушения обмена веществ — важные составляющие этой проблемы. И здесь можно вернуться к спортсменам. Они хотя бы успевают расходовать значительную часть поступающей энергии. Физическая активность может улучшать ситуацию с жировой болезнью печени. Причем даже если человек продолжает питаться неидеально, регулярное движение способно положительно влиять на состояние печени. Это очень важная история.

— Печень ведь относится к органам, которые могут восстанавливаться?

— И в этом одновременно ее счастье и проблема. У печени действительно большие возможности регенерации. Но если постоянно подвергать ее повреждающим воздействиям, со временем могут развиваться тяжелые заболевания. В определенных условиях хроническое повреждение и воспаление увеличивают риск рака печени.

— То есть орган постоянно пытается восстанавливаться, но со временем этот процесс может нарушиться?

— Да. Поэтому важно не доводить ситуацию до серьезных повреждений.

— Если человеку уже поставили диагноз «жировая болезнь печени», это лечится?

— Да. Жир в печени можно уменьшать. У нас были результаты, когда за шесть месяцев удавалось добиться уменьшения количества жира в печени на 51%.

— Ничего себе! Я представляю человека, который полгода не спал, не ел, только тренировался и жил в вашей больнице.

— Нет. Это подтвержденные результаты, которые оценивались с помощью томографии.

— Впечатляет.

«Пересадить человеку его собственные клетки печени — уже не фантастика»

— А если говорить о трансплантации печени: насколько я понимаю, орган обладает способностью к регенерации. Если человеку пересадить часть печени, она вырастет?

— Печень действительно может увеличивать объем и компенсировать часть утраченной ткани. Но трансплантация — очень сложная история. Нужно подобрать донорский орган по большому количеству параметров. Даже после успешной пересадки печень остается донорским органом, поэтому существует риск отторжения. Человеку необходима длительная иммуносупрессивная терапия.

— То есть специальные препараты, которые подавляют иммунный ответ?

— Да. Но сейчас развиваются совершенно удивительные технологии. Например, выращивание тканей из собственных клеток человека. Можно взять небольшой образец ткани печени, получить клетки, размножить их и сформировать новые тканевые структуры. Это пока в основном область исследований, а не массовый метод лечения. Есть много организационных, медицинских и юридических вопросов. Но само направление невероятно интересное.

— Получается, в перспективе мы можем научиться печатать печень как орган?

— Технологии создания тканевых конструкций уже существуют. Но до массового использования полноценных искусственно выращенных органов еще необходимо решить множество задач.

— А с другими органами так же?

— Не со всеми. У разных органов гораздо более сложная структура. Печень в некоторых отношениях удобна для таких исследований, поскольку значительную часть ее функций выполняют гепатоциты.

«Желудок способен увеличиваться в объеме»

— Если двигаться дальше по желудочно-кишечному тракту, давайте поговорим о желудке.

— Смотря откуда двигаться. Желудок расположен преимущественно слева, а печень — справа.

— Мне казалось, печень находится ниже желудка. Я ориентируюсь на атлас тела человека, который читает моя пятилетняя дочь.

— В детских книгах часто стараются удивить читателя. Например, рассказывают, что печень весит примерно полтора килограмма, а желудок может вместить полтора литра пищи. Но это не означает, что желудок постоянно заполнен таким объемом. Его стенки могут растягиваться. Пустой желудок занимает гораздо меньше места, чем наполненный. По сути, это часть пищеварительной трубки, которая обладает выраженной способностью изменять форму и объем.

Есть даже старая медицинская шутка: какой орган человека при возбуждении увеличивается в десять раз? Студенты обычно начинают краснеть. А преподаватель говорит: зрачок. Но желудок тоже способен значительно увеличивать объем.

— С маткой он все равно не сравнится.

— Ну, матка увеличивается не совсем при таком возбуждении!

«Хеликобактер — одна из главных причин рака желудка»

— Я когда-то слышала, что слизистая желудка постоянно обновляется и примерно за неделю становится практически новой. Это правда?

— Да, клетки слизистой активно обновляются. И когда мы осознаем, насколько быстро происходит этот процесс, начинаем понимать масштаб проблемы. Несмотря на способность слизистой обновляться, человек может годами жить с хроническим воспалением желудка. А длительное воспаление повышает риск серьезных заболеваний.

— Что провоцирует рак желудка? Мы знаем?

— Один из главных факторов — Helicobacter pylori, или хеликобактер. Это бактерия, которая живет в желудке и способна вызывать воспаление слизистой оболочки. С ней связано значительное количество случаев рака желудка.

— Я в рекламе про нее слышала. Как обнаружить, что она есть? Или она присутствует у всех?

— Нет, не у всех. Например, у меня ее нет. Есть разные способы диагностики. Можно сделать дыхательный уреазный тест, сдать анализ кала на антиген хеликобактера или пройти гастроскопию с исследованием биопсийного материала. Существуют и анализы крови на антитела, но их возможности отличаются от методов, выявляющих активную инфекцию.

— То есть человек может провериться и понять, есть у него бактерия или нет. А если она обнаружена, нужно принимать лекарства?

— Да. В соответствующих случаях назначается курс эрадикационной терапии, направленной на уничтожение бактерии. Обычно это комбинация препаратов, которую нужно принимать определенное количество дней. Есть интересный опыт Японии, где проблеме хеликобактера и ранней диагностики рака желудка уделяют большое внимание. Это один из примеров того, как профилактика и лечение инфекции могут снижать риски.

— Получается, питание не так важно для риска рака желудка, как наличие бактерии?

— Если не брать крайности, то хеликобактер действительно один из ключевых факторов. Но, конечно, здоровье желудка зависит не только от него.

«Люди до сих пор пытаются чистить организм керосином»

— А какие еще вещи могут повреждать желудок?

— Люди иногда употребляют совершенно невероятные вещества, считая, что это полезно. Например, сейчас бывает мода на яблочный или винный уксус.

— Зачем его пьют?

— Пытаются что-то почистить, вывести токсины. Лет пятнадцать назад некоторые люди вообще пили керосин. У меня был знакомый, который употреблял его по чайной ложке, чтобы якобы чистить почки.

— Серьезно?

— Да. Впоследствии у него диагностировали рак почки. Это не означает, что по одной такой истории можно установить причину заболевания, но сама практика употребления керосина опасна. Или другой случай. Два человека отмечали что-то на выходных, сильно выпили. На следующее утро одному стало плохо. Друг посоветовал ему почистить организм раствором марганцовки. Они приготовили раствор и начали проводить свои процедуры очищения. Потом одному мужчине стало еще хуже. Жена, которая работала медсестрой, решила помочь обезболивающими препаратами.

А некоторые обезболивающие, в частности нестероидные противовоспалительные средства, могут повреждать слизистую желудка. В итоге человек пришел уже с серьезными жалобами. Вот так люди пытаются чиститься. Существуют водные чистки, чесночно-кофейные клизмы.

— Мне кажется, мы превратились в программу Малахова.

— Я бы, может, хотел такое придумать, но у меня фантазии не хватает. Приходится из жизни собирать. Есть представления, что паразиты особенно активны в полнолуние, поэтому на растущую луну якобы нужно делать специальные клизмы. До сих пор популярны способы «очищения» печени с помощью масла, лимонного сока и грелки. Люди продолжают это делать.

«Печень не нужно чистить маслом и лимонным соком»

— А печень вообще можно почистить?

— Раньше я сам иронизировал над темой чисток. Врачи говорят: когда мы смотрим желудок и кишечник с помощью эндоскопии, никаких токсинов не видим. И они правы. Но есть вещества, которые нельзя увидеть просто глазами или под обычным микроскопом. Например, липополисахариды — компоненты клеточных стенок некоторых бактерий. Они могут участвовать в воспалительных процессах и взаимодействии между кишечником и печенью. Но это совершенно не означает, что человеку нужны какие-то бытовые процедуры очищения. Если говорить о жировой болезни печени, задача — уменьшать избыточное накопление жира.

— То есть, грубо говоря, нужно просто перестать есть всякую ерунду?

— В том числе. Но проблема в том, что иногда мы даже не догадываемся, что именно едим. Половина людей вообще не читает состав продуктов. Другая половина читает, но не всегда может избежать избытка сахара и других компонентов промышленно приготовленной еды. Здесь сахар, там сахар, везде сахар. Даже бабушки в соленые огурцы добавляли сахар.

— Конечно. С сахаром всегда вкуснее.

— Именно. Но важно понимать, сколько его оказывается в рационе.

«Рак желудка можно предупредить задолго до появления опухоли»

— Мы разобрались с хеликобактером, диагностикой и лечением. Что еще важно знать о профилактике рака желудка?

— Существуют предраковые изменения слизистой желудка, которые могут формироваться задолго до появления опухоли. Поэтому важна ранняя диагностика. Если мы видим, что значительная часть пациентов получает диагноз уже на третьей или четвертой стадии, это говорит о проблемах своевременного выявления заболевания. Причины могут быть разными: организация медицинской помощи, тактика врача или то, что человек слишком поздно обратился за обследованием.

— Получается, если известны факторы риска, можно начать профилактику заранее?

— Да. В частности, своевременно выявлять и лечить хеликобактерную инфекцию, а при наличии показаний наблюдать изменения слизистой желудка. Язвенная болезнь тоже остается актуальной проблемой, хотя подходы к ее диагностике и лечению сильно изменились.

— Если у человека язва, это обязательно связано с хеликобактером?

— Нет. Одна из важных причин — хеликобактер, другая — прием некоторых лекарств, прежде всего нестероидных противовоспалительных препаратов. Поэтому необходимо разобраться в причине, а не просто лечить симптомы.

«Самое дешевое средство профилактики — клетчатка»

— А если говорить о заболеваниях кишечника?

— Здесь тоже очень важна онкологическая профилактика. Рак кишечника — одно из распространенных онкологических заболеваний.

— И что делать для профилактики? Колоноскопию?

— Делайте колоноскопию. Для начала.

— А существуют такие же конкретные факторы, как хеликобактер для желудка? Или здесь все сложнее?

— Значительно сложнее. В кишечнике живет огромное количество бактерий. Это целая экосистема. Представьте, что астроном смотрит на звезды: миллиарды объектов, целые галактики. Примерно такая же сложность и в кишечной микробиоте. И если в этой системе возникают серьезные нарушения, они могут быть связаны с разными заболеваниями. Важную роль играет питание, особенно избыток ультрапереработанных продуктов.

— Какие продукты вы имеете в виду?

— Существует международная классификация продуктов по степени обработки. Условно можно выделить четыре категории. Первая — необработанные или минимально обработанные продукты. Например, свежие овощи. Дальше идут продукты, прошедшие определенную обработку. А в более высокой степени обработки находятся продукты, содержащие множество промышленных ингредиентов и добавок. Например, некоторые готовые блюда, мясные изделия, кондитерская продукция.

— Магазинные пельмени и котлеты?

— В зависимости от состава и способа производства они могут относиться к разным категориям. Но многие готовые продукты действительно проходят существенную промышленную обработку.

— А хлеб?

— Хлеб — обработанный продукт, но не любой хлеб относится к ультрапереработанным продуктам. Нужно смотреть состав. То же самое с консервами и замороженными продуктами. Нельзя автоматически считать всю эту еду одинаковой. А вот колбасы, некоторые виды бекона, карбоната и других мясных изделий требуют отдельного внимания. Люди часто думают: если видны волокна мяса, значит, это натуральный продукт и он принципиально отличается от колбасы. Но это тоже может быть промышленно переработанное мясо. Еще одна проблема — избыток соли. Ее сейчас очень легко переесть.

— А кондитерские изделия тоже относятся к переработанным продуктам?

— Конечно, многие из них.

— Я мимо кондитерского отдела не прохожу. Я всегда останавливаюсь.

— Вот именно! Но человек не всегда воспринимает печенье или пирожное как промышленно переработанную еду. Хотя домашнее и магазинное печенье могут существенно различаться по составу. То же самое с вареньем, соусами, напитками. Поэтому нужно смотреть не только на название продукта, но и на его состав.

«Почему безлактозное молоко слаще обычного?»

— Кстати, есть интересная история с безлактозным молоком. Я экспериментировала, потому что подрастающее поколение захотело правильнее питаться. Если налить обычное молоко и безлактозное, второе значительно слаще. Я прочитала, что там просто расщепляют молочный сахар. Почему тогда вкус меняется?

— Давайте разберемся. Безлактозное молоко часто делают следующим образом: добавляют в молоко фермент лактазу. Он расщепляет лактозу, то есть молочный сахар. И возникает вопрос: во что именно фермент превращает лактозу?

— Видимо, в другой сахар.

— Давайте оставим этот вопрос зрителям! Кто правильно ответит, получит книжку. Я сегодня принес вам две книги в подарок.

— Вы принесли мне, а получит кто-то другой?

— Придется еще одну достать! Одна книга — курс лекций по желудочно-кишечному тракту. Я давно читаю лекции и решил собрать основные сведения о пищеводе, желудке и кишечнике в большой книге, но в упрощенном виде. А вторая — «Стол № 5», чтобы вкусно поесть.

— А что такое стол номер пять?

— Это история, которая уходит корнями примерно на сто лет назад. Когда Певзнер разрабатывал систему лечебных столов, медицина и образ жизни людей были совершенно другими. С тех пор прошло много времени. Например, раньше в диете для пациента с заболеваниями печени могло быть около трех тысяч килокалорий в сутки. В определенных условиях это имело смысл: пациенты часто страдали от недостаточного питания.

Но сегодня, если человек лежит и ежедневно получает три тысячи килокалорий без соответствующих потребностей, это может оказаться избыточным. Поэтому старые системы питания требуют пересмотра с учетом современных знаний. Я собрал актуальные сведения о питании при заболеваниях печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Составил месячный рацион, подобрал рецепты, посчитал пищевую ценность. Причем не только калории, белки, жиры и углеводы.

— Клетчатку?

— Именно!

— Я молодец.

— Да. Поэтому можно брать обычные продукты, готовить по рецептам и понимать, что именно получаешь с едой.

— Хорошо. Может быть, одну из книг отправим подписчику, который правильно ответит, на что распадается лактоза под действием лактазы?

— Отличная идея. И это заодно объяснит, почему безлактозное молоко кажется более сладким. Потому что сахар не исчезает. Он превращается в другие сахара.

«В среднем человек получает вдвое меньше клетчатки, чем нужно»

— Вернемся к кишечнику. Что самое простое человек может сделать для профилактики заболеваний?

— Употреблять достаточное количество клетчатки. Это один из самых доступных способов улучшить рацион. Среднестатистический человек в нашей стране, по некоторым оценкам, употребляет около 10-15 граммов клетчатки в день. А ориентир для взрослых — примерно 25-30 граммов.

— Хорошо. Но как это количество набрать? Мне говорят: ешь овощи. Я отвечаю: огурец. Мне говорят: не то. Помидор — тоже не то.

Что тогда нужно есть? Какие продукты действительно богаты клетчаткой?

— Давайте несколько простых примеров. Во-первых, клетчатка содержится в растительной пище. В мясе, рыбе, яйцах или молочных продуктах пищевых волокон практически нет. А вот в зелени, овощах, фруктах, злаках, орехах и семенах они есть. Где-то больше, где-то меньше.

Например, если представить условный продукт, в котором пять граммов клетчатки на сто граммов, то, чтобы получить тридцать граммов, потребуется шестьсот граммов такого продукта.

— Получается, нужно съесть огромный объем зелени?

— Необязательно за один раз! Можно разделить на три приема пищи.

— И тогда у нас получаются три салата.

— Именно. Ничего проще! Хотя на практике многие не едят даже один полноценный салат в день.

«Огурец — не чемпион по содержанию клетчатки»

— А можно как-то наглядно представить, что такое клетчатка?

— Один из способов — сравнить свежую и высушенную растительную пищу. Например, берем абрикос, вынимаем косточку, высушиваем. Получается курага, в которой пищевые вещества стали более концентрированными из-за потери воды. Или берем зелень и высушиваем. Так становится понятнее, почему в разных продуктах плотность пищевых волокон отличается.

Конечно, высушенный продукт — это не чистая клетчатка. В нем остаются и другие вещества. Еще важно разнообразие. Нельзя рассчитывать на один-единственный овощ.

— А что не так с огурцами и помидорами?

— Их можно и нужно есть, если они нравятся. Но по содержанию клетчатки они уступают некоторым другим растительным продуктам. Например, в ста граммах огурца примерно полграмма пищевых волокон. В помидорах их больше, но тоже не очень много.

Если сделать салат из огурца и помидора, его клетчатки может не хватить для выполнения суточной нормы. Это не означает, что салат бесполезен. Просто не стоит считать его единственным источником пищевых волокон.

— А что тогда лучше добавить?

— Другие овощи, фрукты, зелень, цельные злаки, бобовые, орехи, семена. Чем разнообразнее растительная часть рациона, тем легче получить разные виды пищевых волокон. И тем больше разнообразной пищи получает кишечная микробиота.

— А если готовить овощи, клетчатка исчезает? Например, сварить укроп?

— При приготовлении меняются структура и свойства пищевых волокон. Но нельзя сказать, что любая термическая обработка полностью уничтожает клетчатку. Поэтому имеет смысл сочетать свежие и приготовленные растительные продукты.

— То есть не обязательно есть все исключительно сырым?

— Конечно. Главное — общее количество и разнообразие.

«Микробиота может влиять на разные процессы в организме»

— А какие есть еще хорошие источники клетчатки?

— Например, семечки. Это одновременно растительные жиры и пищевые волокна.

— Как девушка могу сказать, что стакан семечек — и ты свободен. Больше ничего есть не нужно. Потому что это очень калорийный продукт.

— Можно еще белка добавить!

— Куриная грудка и стакан семечек — и на тренировку!

— Ну, это уже своеобразный рацион. Но важен общий баланс питания.

— А микробиота кишечника влияет на старение, гормоны, состояние кожи?

— Здесь все гораздо сложнее, чем кажется. Я люблю приводить аналогию с психологами, которые говорят, что все болезни от нервов. Допустим, человек получил рак кишечника. Можно сказать, что он не обследовался, потому что боялся врачей. Боялся врачей, потому что у него была детская травма. Значит, рак возник из-за нервов? Если уходить все дальше в причинно-следственные связи, можно объяснить вообще все чем угодно. С микробиотой похожая история. Если глубоко изучать связи, конечно, она участвует во множестве процессов. Просто мы стали гораздо больше о ней знать.

Сегодня существуют технологии, позволяющие исследовать состав кишечной микробиоты, определять множество видов микроорганизмов и анализировать их функции.

— То есть теперь можно проверить микробиоту и понять, что именно происходит?

— Можно получить гораздо больше информации, чем раньше. Раньше мы брали материал, помещали его на питательную среду, ждали, пока вырастут колонии бактерий. Потом пытались определить, какие это микроорганизмы и как они реагируют на антибиотики. Это занимало много времени и позволяло изучить только часть микробного сообщества. А теперь есть методы секвенирования, которые позволяют анализировать генетический материал микроорганизмов. И мы можем исследовать сложные сообщества бактерий гораздо подробнее. Например, есть бактерии, участвующие в обмене веществ и взаимодействии со слизистой оболочкой кишечника.

Некоторые микроорганизмы способны использовать компоненты кишечной слизи. Это нормальная часть экосистемы, но при нарушении баланса могут возникать проблемы. Поэтому речь не просто о том, чтобы убить какие-то бактерии. Важно понимать, как работает вся система.

— А можно подобрать специальные пробиотики под конкретную проблему?

— Для некоторых состояний изучаются и применяются определенные штаммы микроорганизмов. Но здесь важно понимать, что разные пробиотики не взаимозаменяемы. В целом исследования микробиоты открывают много новых возможностей. Изучаются ее связи с обменом веществ, воспалением, сердечно-сосудистыми рисками, аллергическими заболеваниями и даже настроением.

— Получается, кишечник может влиять практически на весь организм?

— Он действительно тесно связан с другими системами. Но не все связи означают прямую причину заболевания, и далеко не для каждой проблемы существует готовое лечение через микробиоту.

«В 30 лет неплохо бы пройти обследование»

— Если говорить о профилактике, когда вообще нужно начинать проверять желудок и кишечник?

— Чем раньше человек начинает разумно следить за здоровьем, тем лучше. Представьте, что вы покупаете подержанную машину, которой восемнадцать, двадцать пять или тридцать лет. Вы же загоните ее на диагностику?

— Безусловно.

— Проверите всю машину или только давление в колесах?

— Конечно, всю.

— А с организмом почему-то часто поступают иначе. Человек растет, формирует привычки питания, затем начинает жить самостоятельно. Не факт, что привычки были правильными. Не факт, что он изменил их к лучшему. И после определенного возраста последствия образа жизни могут постепенно накапливаться.

Поэтому я считаю, что примерно к тридцати годам неплохо бы осознанно оценить состояние своего здоровья. Не обязательно делать все обследования подряд, но важно знать семейную историю, факторы риска, особенности питания, физической активности. И вместе с врачом определить, какие исследования действительно нужны.

— А если тебе говорят: «У вас все нормально»?

— Нужно понять, что именно проверяли. Отсутствие язвы или рака — это, конечно, хорошо. Но здоровье не ограничивается отсутствием тяжелых диагнозов. Есть еще самочувствие, работоспособность, энергия, качество жизни.

— Допустим, в тридцать лет человек прошел обследование. Когда приходить следующий раз? Через пять лет?

— Зависит от того, что обнаружили, какие есть риски и какие исследования проводились. Для разных заболеваний существуют разные интервалы наблюдения. Главное — переходить от реактивного подхода к профилактическому. Раньше модель была преимущественно такой: что-то случилось — начинаем лечить. А современная профилактическая медицина старается заранее оценивать вероятность заболеваний и снижать риски.

Недавно у меня был интересный пациент, мужчина 57 лет. Пришел в отличном самочувствии. Я как врач думаю: что же у него болит? А он говорит: «Ничего. Чувствую себя прекрасно». Принес результаты анализов. Я спрашиваю: «Зачем вы их сдавали, если ничего не беспокоит?» Он отвечает: «Мы регулярно проверяем здоровье». Начинаю смотреть результаты — ничего существенного не нахожу. Думаю, может, есть какие-то проблемы не по гастроэнтерологии. Смотрю остальные обследования — тоже все хорошо. Спрашиваю: «Как вам удалось?»

Он объясняет: «У нас в семье такой порядок. Мы время от времени проходим обследования. Составили график: в одном году проверяем одну систему, в другом — другую. Если выявляется проблема, сразу ею занимаемся». Вот это прекрасный пример системного отношения к здоровью.

— Мне теперь интересно, как эти люди ужинают. Представляю гробовую тишину и идеально разложенную еду: сегодня рыба, завтра мясо, послезавтра курица, потом овощной день.

— Но в целом это действительно систематический подход.

— Я сегодня сама сдавала кровь, поэтому к профилактической медицине отношусь положительно.

— Мы постепенно к этому идем. У людей меняются запросы. Раньше многие были готовы принять ответ: «Это хроническое заболевание, живите с ним, принимайте таблетки». А сейчас все чаще хотят не только избежать тяжелой болезни, но и хорошо себя чувствовать, сохранять работоспособность и активность. И это правильная цель.

«Подарите себе колоноскопию»

— Мы подходим к концу разговора. Сергей Сергеевич, что бы вы пожелали нашим зрителям? Две-три вещи, которые действительно стоит сделать для здоровья.

— Подарите себе колоноскопию!



Необходимость колоноскопии определяется с учетом возраста, симптомов и индивидуальных факторов риска. Метод и сроки обследования следует обсудить с врачом.

— Одно пожелание уже есть. Осталось еще два.

— Занимайтесь спортом. Ориентир — 150 минут умеренной аэробной активности в неделю и две силовые тренировки. Но не начинайте сразу с больших нагрузок и тяжелых весов. Разгоняйтесь потихоньку. Добавьте сначала одну тренировку в неделю, потом две. Постепенно приучайте себя к регулярной физической активности, чтобы она стала полезной привычкой.

— А я от себя пожелаю есть клетчатку. И мысленно сушить овощи и фрукты, чтобы представлять, сколько пищевых волокон вы получаете. Спасибо большое за разговор!

— Спасибо!