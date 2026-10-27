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Стас Ярушин рассказал, зачем бегает по утрам и как спорт помогает ему справляться с нагрузками
Гибкий ЗОЖ

Сегодня, 17:45

1 мин.

Стас Ярушин признался, что спорт спасает его психологически

Мария Задорожная
Автор
Фото Андрей Титов, Business Online, Global Look Press

Актер и музыкант Стас Ярушин рассказал, что занимается спортом прежде всего ради хорошего настроения, а не спортивных результатов. Об этом он сообщил в подкасте «Гибкий ЗОЖ».

По словам артиста, даже при насыщенном графике съемок он старается находить время для пробежек. Например, утром перед интервью Ярушин пробежал три километра, хотя после возвращения из Геленджика ему было непросто восстановить привычный режим.

«Сегодня заставил себя побежать, чтобы появилось настроение. Меня спорт спасает психологически», — признался актер.

Ярушин отметил, что физическая активность помогает ему не только чувствовать себя лучше, но и находить творческие идеи. Во время пробежек он часто придумывает новые проекты.

«Я на бегу столько всего придумываю! Меня только расстраивает, что невозможно все это уместить в 24 часа», — рассказал артист.

При этом Ярушин не ставит перед собой обязательных спортивных целей. Главным результатом тренировок он считает собственное самочувствие.

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