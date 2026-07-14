Режиссер «Вызова» рассказал, что в космосе за шесть часов высыпался как за девять

Клим Шипенко в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ» рассказал, что во время съемок фильма «Вызов» в космосе его удивило качество сна.

По словам режиссера, засыпать на станции оказалось несложно. Более того, он отметил, что сон в невесомости был одним из самых комфортных аспектов жизни за пределами Земли.

«Очень классно спится. За шесть часов высыпаешься как за девять», — поделился Шипенко.

При этом спальный мешок на станции необходимо закреплять, чтобы не «улететь» во время сна из-за циркуляции воздуха и невесомости.