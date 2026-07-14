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Режиссер «Вызова» рассказал, что в космосе за шесть часов высыпался как за девять
Гибкий ЗОЖ

Сегодня, 16:20

1 мин.

Режиссер «Вызова» рассказал, что в космосе за шесть часов высыпался как за девять

Мария Задорожная
Автор
Фото Эдуард Корниенко, Известия

Клим Шипенко в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ» рассказал, что во время съемок фильма «Вызов» в космосе его удивило качество сна.

По словам режиссера, засыпать на станции оказалось несложно. Более того, он отметил, что сон в невесомости был одним из самых комфортных аспектов жизни за пределами Земли.

«Очень классно спится. За шесть часов высыпаешься как за девять», — поделился Шипенко.

При этом спальный мешок на станции необходимо закреплять, чтобы не «улететь» во время сна из-за циркуляции воздуха и невесомости.

Подкаст Ксении Шойгу Гибкий ЗОЖ: режиссер Клим Шипенко&nbsp;&mdash; выпуск 19.Режиссер Клим Шипенко — о съемках в космосе, выгорании и главной проблеме российского кино
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