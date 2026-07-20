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Полина Кнороз рассказала, чем хочет заниматься после спортивной карьеры
Гибкий ЗОЖ

Сегодня, 17:45

1 мин.

Полина Кнороз рассказала, чем хочет заниматься после спортивной карьеры

Мария Задорожная
Автор
Полина Кнороз.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полина Кнороз в подкасте «Гибкий ЗОЖ» рассказала, что уже сейчас задумывается о жизни после завершения спортивной карьеры. По словам спортсменки, многие атлеты сталкиваются с проблемой неопределенности после ухода из спорта, поэтому она старается заранее подготовить для себя новые профессиональные направления.

Кнороз уже получила высшее образование в Санкт-Петербургском государственном психологическом институте по специальности «менеджмент». Также она планирует получить второе высшее образование в Российском международном олимпийском университете в Сочи, чтобы иметь профильную спортивную специальность.

Кроме того, спортсменка занимается с преподавателем из ВГИКа, чтобы поставить речь и попробовать себя на телевидении. Кнороз призналась, что ей интересна работа на спортивном ТВ, в частности в формате, связанном с освещением соревнований и спортивной повестки. При этом спортсменка не исключает возможность работы в спортивной сфере, но считает тренерскую профессию одной из самых сложных и требующих большого терпения.

Полина Кнороз — российская легкоатлетка. Родилась 20 июля 1999 года в Санкт-Петербурге, выступает за сборную России и специализируется на прыжках с шестом.

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