Пульмонолог Кулешов рассказал, как защитить дыхание во время бега на морозе

Для людей с повышенной чувствительностью дыхательных путей во время осенних и зимних пробежек могут быть полезны специальные маски-теплообменники. Об этом рассказал пульмонолог Андрей Кулешов в подкасте «Гибкий ЗОЖ».

По словам специалиста, холодный воздух способен провоцировать бронхоспазм или ларингоспазм, хотя такая реакция возникает не у всех бегунов. «Существуют специальные маски-теплообменники, влаготеплообменники. Они позволяют согревать воздух, поддерживать определенную влажность дыхательных путей, снижая риск возникновения бронхоспазма или ларингоспазма», — объяснил врач.

Похожую функцию может выполнять обычный шарф или баф, закрывающий рот и нос. Однако при интенсивном беге такой вариант не всегда удобен.

Кулешов отметил, что специальные маски имеют смысл прежде всего для людей, у которых уже проявляется чувствительность дыхательных путей к холодному воздуху. Если во время тренировок регулярно возникают свистящее дыхание, кашель или выраженная одышка, необходимо выяснить их причину у специалиста.