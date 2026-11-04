Фильмы и сериалы
Гибкий ЗОЖ
Фильмы Сериалы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино
Канал С+
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Гибкий ЗОЖ
Новости
Как правильно бегать на морозе: пульмонолог объяснил, зачем нужны маски и бафы
Гибкий ЗОЖ

4 ноября, 12:30

1 мин.

Пульмонолог Кулешов рассказал, как защитить дыхание во время бега на морозе

Илья Гордеев
Автор
Бег на холоде
Фото AleksandarGeorgiev, iStock

Для людей с повышенной чувствительностью дыхательных путей во время осенних и зимних пробежек могут быть полезны специальные маски-теплообменники. Об этом рассказал пульмонолог Андрей Кулешов в подкасте «Гибкий ЗОЖ».

По словам специалиста, холодный воздух способен провоцировать бронхоспазм или ларингоспазм, хотя такая реакция возникает не у всех бегунов. «Существуют специальные маски-теплообменники, влаготеплообменники. Они позволяют согревать воздух, поддерживать определенную влажность дыхательных путей, снижая риск возникновения бронхоспазма или ларингоспазма», — объяснил врач.

Похожую функцию может выполнять обычный шарф или баф, закрывающий рот и нос. Однако при интенсивном беге такой вариант не всегда удобен.

Кулешов отметил, что специальные маски имеют смысл прежде всего для людей, у которых уже проявляется чувствительность дыхательных путей к холодному воздуху. Если во время тренировок регулярно возникают свистящее дыхание, кашель или выраженная одышка, необходимо выяснить их причину у специалиста.

Храп как болид &laquo;Формулы-1&raquo; и&nbsp;опасность вейпов: пульмонолог Андрей Кулешов в&nbsp;подкасте &laquo;Гибкий ЗОЖ&raquo;.Храп как болид «Формулы-1» и опасность вейпов: пульмонолог Андрей Кулешов в подкасте «Гибкий ЗОЖ»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Лига Героев
Новости холдинга
Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае
Елена Чайковская о Гран-при Китая: "Я в восторге от наших мужиков!"
«Его присутствие бесценно». Майкл Джордан окончательно стал своим в автогонках
Читайте далее
Пульмонолог Кулешов объяснил, почему спорт не компенсирует вред курения
Следующий материал
Пульмонолог Кулешов объяснил, почему спорт не компенсирует вред курения
Последние новости
5 ноя 17:30
Пульмонолог Кулешов назвал виды спорта, полезные для дыхательной системы
5 ноя 14:00
Пульмонолог рассказал, нужна ли здоровым спортсменам дыхательная гимнастика
5 ноя 10:15
Пульмонолог рассказал, как подготовить организм к нагрузкам на высоте более 3000 метров
4 ноя 17:00
Врач объяснил, как остановки дыхания во сне могут мешать спортивным тренировкам
4 ноя 15:30
Пульмонолог Кулешов объяснил, почему спорт не компенсирует вред курения