Александр Карелин рассказал, почему не всегда завтракает после утренней зарядки

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал, почему не всегда завтракает после утренней зарядки. По словам спортсмена, все зависит от рабочего расписания, а слишком плотный прием пищи может мешать сохранять активность в течение дня. Об этом он рассказал в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ».

Завтрак не всегда входит в его утренний распорядок. Карелин объяснил, что многое зависит от запланированных дел и времени, которым он располагает.

«Завтрак бывает не всегда. Все зависит от расписания. Но после зарядки он, конечно, уместен», — рассказал спортсмен.

Карелин также признался, что слишком плотная еда по утрам не всегда помогает ему сохранять работоспособность.

«Для меня насыщенный завтрак немного дестабилизирует состояние. Тормозить не могу, потому что, как у Высоцкого, пожрать люблю. А потом нужно объяснить организму, что надо не спать, а работать. Очень сложно!» — пошутил он.

При этом Карелин не призывает отказываться от завтрака. Он рассказал о собственных привычках и подчеркнул, что утренний режим должен учитывать предстоящие дела и индивидуальные ощущения.