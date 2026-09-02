Сальме Хайек — 60 лет: лучшие роли одной из главных звезд Голливуда

2 сентября Сальме Хайек исполняется 60 лет. Актриса начала карьеру в родной Мексике, а в начале 1990-х переехала в Голливуд. За несколько десятилетий Хайек успела поработать с Робертом Родригесом, Кевином Смитом, Джули Теймор и другими известными режиссерами. К 60-летию актрисы вспоминаем восемь ее лучших ролей.

Фрида

Год: 2002.

Страна: США, Мексика, Канада.

Режиссер: Джули Теймор.

В главных ролях: Сальма Хайек, Альфред Молина, Джеффри Раш, Эшли Джадд, Антонио Бандерас.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9.

Рейтинг IMDB: 7.3.

Фото Кадр из фильма «Фрида», режиссер Джули Теймор, Miramax Films

Биографическая драма рассказывает о мексиканской художнице Фриде Кало — ее творчестве, тяжелой травме, отношениях с Диего Риверой и борьбе за собственную независимость.

Хайек не только исполнила главную роль, но и выступила в качестве одного из продюсеров картины. Роль известной художницы и заинтересованность в проекте принесла свои плоды. Хайек удостоилась номинации на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Сама же лента одержала победу в двух из шести номинаций, получив статуэтки за лучшую музыку и лучший грим.

От заката до рассвета

Год: 1996.

Страна: США.

Режиссер: Роберт Родригес.

В главных ролях: Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Харви Кейтель, Сальма Хайек, Джульетт Льюис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.

Рейтинг IMDB: 7.2.

Фото Кадр из фильма «От заката до рассвета», режиссер Роберт Родригес, Miramax Films

Ставший культовым фильм Роберта Родригеса, рассказывающий о братьях Сете и Ричард Гекко, которые бегут от полиции. Добравшись до Мексики, герои оказываются в баре, посетители которого после наступления ночи превращаются в вампиров.

Хайек досталась небольшая, но запомнившаяся многим роль танцовщицы Сантанико Пандемониум. Ее появление в фильме занимает сравнительно немного экранного времени, но знаменитый танец героини с питоном стал одной из самых узнаваемых сцен картины и добавил очков в копилку будущей культовости ленты Родригеса. Сценаристом фильма выступил Квентин Тарантино, также сыгравший одного из братьев Гекко.

Бандитки

Год: 2006.

Страна: США, Франция, Мексика.

Жанр: вестерн, комедия, криминальный фильм.

Режиссеры: Йоахим Реннинг, Эспен Сандберг.

В главных ролях: Сальма Хайек, Пенелопа Крус, Стив Зан, Сэм Шепард.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.

Фото Кадр из фильма «Бандитки», режиссер Йоахим Реннинг, Эспен Сандберг, 20th Century Studios

В Мексике XIX века две совершенно разные женщины объединяются для мести жестокому американскому землевладельцу. Мария выросла в богатой семье, в то время как Сара родом из крестьян. После встречи героини становятся напарницами и начинают грабить банки, принадлежащие их общему врагу, и отдают деньги пострадавшим.

Главное достоинство фильма — дуэт Хайек и Пенелопы Крус. Их героини постоянно спорят, конкурируют и одновременно учатся доверять друг другу. При всей спорности ленты нельзя не отметить присутствие химии между персонажами актрис, чей дуэт стал культовым.

Черное зеркало

Год: 2011 — ...

Страна: Великобритания.

Создатель: Чарли Брукер.

В главных ролях: Сальма Хайек, Энни Мерфи, Майкл Сера, Вунми Мосаку, Химено Патель.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.

Рейтинг IMDB: 8.7.

Фото Кадр из сериала «Черное зеркало», создатель Чарли Брукер, Netflix

В центре одного из эпизодов «Черного зеркала» оказывается обычная женщина по имени Джоан, которая обнаруживает, что стриминговый сервис выпускает сериал о ее жизни практически в реальном времени. Причем главную роль в шоу по мотивам ее жизни играет не абы кто, а Сальма Хайек.

В этой роли для проекта Netflix Хайек сыграла вымышленную, карикатурную версию самой себя. Эпизод стал возможностью для актрисы показать комедийную сторону своего таланта и сыграть в уже ставшем классикой сериале.

Отчаянный

Год: 1995.

Страна: США, Мексика.

Режиссер: Роберт Родригес.

В главных ролях: Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Жоакин де Алмейда, Чич Марин, Стив Бушеми.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDB: 7.1.

Фото Кадр из фильма «Отчаянный», режиссер Роберт Родригес, InterCom

Бывший музыкант Эль Мариачи отправляется на поиски человека, который убил его возлюбленную. По пути герой оказывается втянут в войну с влиятельным наркобароном. Хайек сыграла Каролину — владелицу книжного магазина, которая помогает главному герою и постепенно становится его избранницей.

«Отчаянный» стал прорывом для актрисы в Голливуде. После успеха ленты Хайек получила возможность работать в крупных американских проектах и окончательно закрепилась в статусе звезды. Позже она вернулась к роли Каролины в фильме «Однажды в Мексике».

Беатрис на ужине

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Мигель Артета.

В главных ролях: Сальма Хайек, Джон Литгоу, Конни Бриттон, Джей Дюпласс, Хлоя Севиньи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDB: 7.1.

Фото Кадр из фильма «Беатрис на ужине», режиссер Мигель Артета, Roadside Attractions, FilmNation Entertainment, Elevation Pictures

Беатрис — массажистка и целительница, которая оказывается на званом ужине в доме богатого и влиятельного бизнесмена. Вскоре между ней и хозяином вечера возникает конфликт, который постепенно превращается в противостояние людей, олицетворяющих совершенно разные взгляды на жизнь, а сам ужин становится чередой ссор.

Это одна из самых интересных и недооцененных ролей Хайек. При этом в самом фильме легко рассмотреть политический подтекст, а некоторые из героев очень походят на реальных политических деятелей США. Впрочем, сами создатели не были против рассматривания некоторых героев как аллюзий на реальных людей.

Дикий, дикий Запад

Год: 1999.

Страна: США.

Режиссер: Барри Зонненфельд.

В главных ролях: Уилл Смит, Кевин Клайн, Сальма Хайек, Кеннет Брана, М. Эммет Уолш.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8.

Рейтинг IMDB: 4.9.

Фото Кадр из фильма «Дикий, дикий Запад», режиссер Барри Зонненфельд, Warner Bros.

На дворе Гражданская война в США. Капитан Джеймс Уэст и маршал Артемус Гордон объединяются, чтобы остановить безумного изобретателя Арлисса Лавлесса, который планирует захватить власть над США. Сальме Хайек досталась роль Риты Эскобар — героини, оказывающейся в центре опасной миссии, которая помогает главным героям в их деле.

Фильм стал провалом и был крайне плохо принят критиками. При этом в ленте, которую Уилл Смит предпочел «Матрице», удивительным образом можно найти несколько пусть и глупых, но запоминающихся моментов. Впрочем, наличие пяти наград «Золотая малина» у «Дикого, дикого Запада» это не отменяет.

Догма

Год: 1999.

Страна: США.

Жанр: фэнтези, комедия.

Режиссер: Кевин Смит.

В главных ролях: Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Линда Фиорентино, Сальма Хайек, Алан Рикман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDB: 7.3.

Фото Кадр из фильма «Догма», режиссер Кевин Смит, Lions Gate Films, Starz Entertainment.

Два падших ангела Локи и Бартлби пытаются вернуться на Небеса, воспользовавшись лазейкой в католической догматике. Но не все так просто, ведь их возвращение может нарушить существующий порядок и даже уничтожить весь мир. Хайек появляется в роли Серендипити — музы, которая в прошлом была одним из самых могущественных ангелов, но теперь в поисках вдохновения работает в стрип-клубе.

«Догма» стала одной из самых необычных комедий в фильмографии актрисы. Кевин Смит смешивает религиозную сатиру, абсурдный юмор и приключение, а Хайек отлично вписывается в эту намеренно безумную атмосферу. Ну а номинация актрисы на «Золотую малину», пожалуй, не стоит упоминаний, ведь даже спустя 27 лет после выхода фильма роль Серендипити — одна из самых запоминающихся в ее карьере.