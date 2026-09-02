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7 мин.

Сальме Хайек — 60 лет: лучшие роли одной из главных звезд Голливуда

Алиса Бондаренко
Киноман и игроман
Кадр из фильма «От заката до рассвета», режиссер Роберт Родригес, Miramax Films
Фото Кадр из фильма «От заката до рассвета», режиссер Роберт Родригес, Miramax Films
Кадр из фильма «Догма», режиссер Кевин Смит, Lions Gate Films, Starz Entertainment.
Фото Кадр из фильма «Догма», режиссер Кевин Смит, Lions Gate Films, Starz Entertainment.
Кадр из фильма «Дикий, дикий Запад», режиссер Барри Зонненфельд, Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Дикий, дикий Запад», режиссер Барри Зонненфельд, Warner Bros.
Кадр из фильма «Беатрис на ужине», режиссер Мигель Артета, Roadside Attractions, FilmNation Entertainment, Elevation Pictures
Фото Кадр из фильма «Беатрис на ужине», режиссер Мигель Артета, Roadside Attractions, FilmNation Entertainment, Elevation Pictures
Кадр из фильма «Отчаянный», режиссер Роберт Родригес, InterCom
Фото Кадр из фильма «Отчаянный», режиссер Роберт Родригес, InterCom
Кадр из сериала «Черное зеркало», создатель Чарли Брукер, Netflix
Фото Кадр из сериала «Черное зеркало», создатель Чарли Брукер, Netflix
Кадр из фильма «Бандитки», режиссер Йоахим Реннинг, Эспен Сандберг, 20th Century Studios
Фото Кадр из фильма «Бандитки», режиссер Йоахим Реннинг, Эспен Сандберг, 20th Century Studios
Кадр из фильма «От заката до рассвета», режиссер Роберт Родригес, Miramax Films
Фото Кадр из фильма «От заката до рассвета», режиссер Роберт Родригес, Miramax Films
Кадр из фильма «Фрида», режиссер Джули Теймор, Miramax Films
Фото Кадр из фильма «Фрида», режиссер Джули Теймор, Miramax Films
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2 сентября Сальме Хайек исполняется 60 лет. Актриса начала карьеру в родной Мексике, а в начале 1990-х переехала в Голливуд. За несколько десятилетий Хайек успела поработать с Робертом Родригесом, Кевином Смитом, Джули Теймор и другими известными режиссерами. К 60-летию актрисы вспоминаем восемь ее лучших ролей.

Фрида

Год: 2002.
Страна: США, Мексика, Канада.
Режиссер: Джули Теймор.
В главных ролях: Сальма Хайек, Альфред Молина, Джеффри Раш, Эшли Джадд, Антонио Бандерас.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9.
Рейтинг IMDB: 7.3.

Кадр из фильма «Фрида», режиссер Джули Теймор, Miramax Films
Фото Кадр из фильма «Фрида», режиссер Джули Теймор, Miramax Films

Биографическая драма рассказывает о мексиканской художнице Фриде Кало — ее творчестве, тяжелой травме, отношениях с Диего Риверой и борьбе за собственную независимость.

Хайек не только исполнила главную роль, но и выступила в качестве одного из продюсеров картины. Роль известной художницы и заинтересованность в проекте принесла свои плоды. Хайек удостоилась номинации на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Сама же лента одержала победу в двух из шести номинаций, получив статуэтки за лучшую музыку и лучший грим.

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От заката до рассвета

Год: 1996.
Страна: США.
Режиссер: Роберт Родригес.
В главных ролях: Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Харви Кейтель, Сальма Хайек, Джульетт Льюис.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.
Рейтинг IMDB: 7.2.

Кадр из фильма «От заката до рассвета», режиссер Роберт Родригес, Miramax Films
Фото Кадр из фильма «От заката до рассвета», режиссер Роберт Родригес, Miramax Films

Ставший культовым фильм Роберта Родригеса, рассказывающий о братьях Сете и Ричард Гекко, которые бегут от полиции. Добравшись до Мексики, герои оказываются в баре, посетители которого после наступления ночи превращаются в вампиров.

Хайек досталась небольшая, но запомнившаяся многим роль танцовщицы Сантанико Пандемониум. Ее появление в фильме занимает сравнительно немного экранного времени, но знаменитый танец героини с питоном стал одной из самых узнаваемых сцен картины и добавил очков в копилку будущей культовости ленты Родригеса. Сценаристом фильма выступил Квентин Тарантино, также сыгравший одного из братьев Гекко.

Бандитки

Год: 2006.
Страна: США, Франция, Мексика.
Жанр: вестерн, комедия, криминальный фильм.
Режиссеры: Йоахим Реннинг, Эспен Сандберг.
В главных ролях: Сальма Хайек, Пенелопа Крус, Стив Зан, Сэм Шепард.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.

Кадр из фильма «Бандитки», режиссер Йоахим Реннинг, Эспен Сандберг, 20th Century Studios
Фото Кадр из фильма «Бандитки», режиссер Йоахим Реннинг, Эспен Сандберг, 20th Century Studios

В Мексике XIX века две совершенно разные женщины объединяются для мести жестокому американскому землевладельцу. Мария выросла в богатой семье, в то время как Сара родом из крестьян. После встречи героини становятся напарницами и начинают грабить банки, принадлежащие их общему врагу, и отдают деньги пострадавшим.

Главное достоинство фильма — дуэт Хайек и Пенелопы Крус. Их героини постоянно спорят, конкурируют и одновременно учатся доверять друг другу. При всей спорности ленты нельзя не отметить присутствие химии между персонажами актрис, чей дуэт стал культовым.

Черное зеркало

Год: 2011 — ...
Страна: Великобритания.
Создатель: Чарли Брукер.
В главных ролях: Сальма Хайек, Энни Мерфи, Майкл Сера, Вунми Мосаку, Химено Патель.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.
Рейтинг IMDB: 8.7.

Кадр из сериала «Черное зеркало», создатель Чарли Брукер, Netflix
Фото Кадр из сериала «Черное зеркало», создатель Чарли Брукер, Netflix

В центре одного из эпизодов «Черного зеркала» оказывается обычная женщина по имени Джоан, которая обнаруживает, что стриминговый сервис выпускает сериал о ее жизни практически в реальном времени. Причем главную роль в шоу по мотивам ее жизни играет не абы кто, а Сальма Хайек.

В этой роли для проекта Netflix Хайек сыграла вымышленную, карикатурную версию самой себя. Эпизод стал возможностью для актрисы показать комедийную сторону своего таланта и сыграть в уже ставшем классикой сериале.

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Отчаянный

Год: 1995.
Страна: США, Мексика.
Режиссер: Роберт Родригес.
В главных ролях: Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Жоакин де Алмейда, Чич Марин, Стив Бушеми.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.
Рейтинг IMDB: 7.1.

Кадр из фильма «Отчаянный», режиссер Роберт Родригес, InterCom
Фото Кадр из фильма «Отчаянный», режиссер Роберт Родригес, InterCom

Бывший музыкант Эль Мариачи отправляется на поиски человека, который убил его возлюбленную. По пути герой оказывается втянут в войну с влиятельным наркобароном. Хайек сыграла Каролину — владелицу книжного магазина, которая помогает главному герою и постепенно становится его избранницей.

«Отчаянный» стал прорывом для актрисы в Голливуде. После успеха ленты Хайек получила возможность работать в крупных американских проектах и окончательно закрепилась в статусе звезды. Позже она вернулась к роли Каролины в фильме «Однажды в Мексике».

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Беатрис на ужине

Год: 2017.
Страна: США.
Режиссер: Мигель Артета.
В главных ролях: Сальма Хайек, Джон Литгоу, Конни Бриттон, Джей Дюпласс, Хлоя Севиньи.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.
Рейтинг IMDB: 7.1.

Кадр из фильма «Беатрис на ужине», режиссер Мигель Артета, Roadside Attractions, FilmNation Entertainment, Elevation Pictures
Фото Кадр из фильма «Беатрис на ужине», режиссер Мигель Артета, Roadside Attractions, FilmNation Entertainment, Elevation Pictures

Беатрис — массажистка и целительница, которая оказывается на званом ужине в доме богатого и влиятельного бизнесмена. Вскоре между ней и хозяином вечера возникает конфликт, который постепенно превращается в противостояние людей, олицетворяющих совершенно разные взгляды на жизнь, а сам ужин становится чередой ссор.

Это одна из самых интересных и недооцененных ролей Хайек. При этом в самом фильме легко рассмотреть политический подтекст, а некоторые из героев очень походят на реальных политических деятелей США. Впрочем, сами создатели не были против рассматривания некоторых героев как аллюзий на реальных людей.

Дикий, дикий Запад

Год: 1999.
Страна: США.
Режиссер: Барри Зонненфельд.
В главных ролях: Уилл Смит, Кевин Клайн, Сальма Хайек, Кеннет Брана, М. Эммет Уолш.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8.
Рейтинг IMDB: 4.9.

Кадр из фильма «Дикий, дикий Запад», режиссер Барри Зонненфельд, Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Дикий, дикий Запад», режиссер Барри Зонненфельд, Warner Bros.

На дворе Гражданская война в США. Капитан Джеймс Уэст и маршал Артемус Гордон объединяются, чтобы остановить безумного изобретателя Арлисса Лавлесса, который планирует захватить власть над США. Сальме Хайек досталась роль Риты Эскобар — героини, оказывающейся в центре опасной миссии, которая помогает главным героям в их деле.

Фильм стал провалом и был крайне плохо принят критиками. При этом в ленте, которую Уилл Смит предпочел «Матрице», удивительным образом можно найти несколько пусть и глупых, но запоминающихся моментов. Впрочем, наличие пяти наград «Золотая малина» у «Дикого, дикого Запада» это не отменяет.

Догма

Год: 1999.
Страна: США.
Жанр: фэнтези, комедия.
Режиссер: Кевин Смит.
В главных ролях: Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Линда Фиорентино, Сальма Хайек, Алан Рикман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.
Рейтинг IMDB: 7.3.

Кадр из фильма «Догма», режиссер Кевин Смит, Lions Gate Films, Starz Entertainment.
Фото Кадр из фильма «Догма», режиссер Кевин Смит, Lions Gate Films, Starz Entertainment.

Два падших ангела Локи и Бартлби пытаются вернуться на Небеса, воспользовавшись лазейкой в католической догматике. Но не все так просто, ведь их возвращение может нарушить существующий порядок и даже уничтожить весь мир. Хайек появляется в роли Серендипити — музы, которая в прошлом была одним из самых могущественных ангелов, но теперь в поисках вдохновения работает в стрип-клубе.

«Догма» стала одной из самых необычных комедий в фильмографии актрисы. Кевин Смит смешивает религиозную сатиру, абсурдный юмор и приключение, а Хайек отлично вписывается в эту намеренно безумную атмосферу. Ну а номинация актрисы на «Золотую малину», пожалуй, не стоит упоминаний, ведь даже спустя 27 лет после выхода фильма роль Серендипити — одна из самых запоминающихся в ее карьере.

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