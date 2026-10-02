«Прайм-тайм»: обзор фильма Ланса Оппенгейма, за который Роберту Паттинсону пророчат номинацию на «Оскар»

«Я раздену тебя, а ты разденешь меня». В середине нулевых американское телевидение захлестнула волна экстремальных реалити-шоу, где ради высоких рейтингов продюсеры были готовы переступить любые этические границы. Именно в эту циничную эпоху погружает психологический триллер Ланса Оппенгейма «Прайм-тайм» от независимой студии A24.

Фильм, за который Роберту Паттинсону пророчат номинацию на «Оскар», исследует пугающую изнанку медиаиндустрии, превратившей правосудие в телевизионный аттракцион. Рассказываем, каким получился триллер о закулисье скандальной телепередачи «Поймать хищника» и стоит ли его смотреть.

Сюжет фильма

Действие психологического триллера «Прайм-тайм» разворачивается в 2006 году вокруг амбициозного шоумена Криса Хансена. Он ведет скандально известный проект «Поймать хищника» на канале NBC, команда которого устраивает засады для публичного разоблачения интернет-пользователей, ищущих интимных встреч с несовершеннолетними. Внутреннее напряжение нарастает, когда программу ставят в прайм-тайм против сериала «Остаться в живых». Руководство канала начинает требовать от создателей шоу все более рискованного контента.

Одержимость погоней за сенсацией приводит съемочную группу в Техас, где в их ловушку попадается местный окружной прокурор. Пренебрежение журналистской этикой во время этого рейда оборачивается трагедией, которая окончательно стирает грань между реальным правосудием и жестоким телевизионным бизнесом.

Фото Кадр из фильма «Прайм-тайм», реж. Ланс Оппенгейм, A24, Range Media Partners, Square Peg, Icki Eneo Arlo, Spectrum FX

Обзор фильма «Прайм-тайм»

Сценарий фильма написан по мотивам статьи журнала Esquire 2007 года «Сегодня на Dateline этот человек умрет» (Tonight on Dateline This Man Will Die) Люка Диттриха. В ней критиковалась культура публичного линчевания. Прокурор Билл Конрадт вел сексуализированную переписку с подставным подростком, но в дом, куда его заманивали, не приехал. Съемочную группу это не остановило: телевизионщики вместе с полицией выехали к нему домой для проведения задержания. Во время штурма Конрадт покончил с собой.

Понимал ли прокурор, что поступает неправильно? Вероятно, о чем не раз сообщал в той же переписке. Знал ли ведущий, к чему может привести его рейд? Предположительно. В начале фильма Крис Хансен летел в самолете с мужчиной, который после знакомства, как полагается, выразил восхищение его работой, а затем, когда первый лед общения был сломан, уточнил, не хочет ли тот расправляться с «героями» своего шоу голыми руками?

«Думаю, может, то, что делаю я, чуть похуже», — с ухмылкой ответил Хансен. Хищник, которого мы видим в начале «Прайм-тайма», не боялся сесть на электрический стул, но был в ужасе от перспективы того, что его покажут по тв. Для растлителей малолетних проще умереть, чем жить после разоблачения, ведь они дорожат репутацией верных мужей и любящих отцов.

Фото Кадр из фильма «Прайм-тайм», реж. Ланс Оппенгейм, A24, Range Media Partners, Square Peg, Icki Eneo Arlo, Spectrum FX

Журналисты знают, что жизнь с уничтоженной репутацией для определенной категории людей ничего не стоит. «Это не мне решать», — отстраненно отвечает Крис Хансен на вопрос о последствиях, хотя еще минуту назад надвигался на интернет-грумера как акула. Чтобы поймать монстра, нужно самому стать монстром? Многое объясняет.

«Прайм-тайм» подсвечивает отталкивающие стороны Хансена, помимо удушающей амбициозности («Мы станем круче, чем «Остаться в живых»). Он будит маленьких детей, чтобы похвастаться своим шоу, изменяет жене, вербует актера-неудачника, продавая ему идею миссии. Крис Хансен не праведник, что не мешало ему быть строгим судьей. С другой стороны, имеет ли значение, кто именно обличает преступника — преступником он от этого быть не перестает.

А как же зрители? Без их интереса передача «Поймать хищника» не имела бы смысла. Это они выбрали смотреть не красивые сериалы, а скандальное шоу. Похоже, не только Хансену нравится чувствовать себя непогрешимым на фоне...

Дилемма фильма Ланса Оппенгейма незавидная: что разрушительнее, быть сексуальным преступником или аморальным шоуменом? Один разрушает жизни детей, второй пытается это предотвратить, только жертвы здесь ни при чем. Рейтинги решают все.

Фото Кадр из фильма «Прайм-тайм», реж. Ланс Оппенгейм, A24, Range Media Partners, Square Peg, Icki Eneo Arlo, Spectrum FX

Стоит ли смотреть

«Прайм-тайм» — один из самых ярких фильмов этого года, который только начинает свой путь в наградном сезоне. За роль Криса Хансена Робет Паттинсон может получить номинацию на «Оскар» — первую в своей карьере (при этом у него есть все шансы побороться за золотую статуэтку киноакадемии как актер второго плана в «Одиссее»).

Сама картина «Прайм-тайм» была номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, а за дебютный уик-энд в Северной Америке фильм собрал 19,2 миллиона долларов, окупив затраты на производство в первые же дни проката. Многообещающий старт.

Фото Кадр из фильма «Прайм-тайм», реж. Ланс Оппенгейм, A24, Range Media Partners, Square Peg, Icki Eneo Arlo, Spectrum FX