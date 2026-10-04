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Мстители Доктор Дум фильм 2026: что посмотреть, чтобы подготовиться — список Disney
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Сегодня, 20:00

12 мин.

Что посмотреть перед выходом «Мстителей: Доктор Дум» — список Disney

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мстители: Доктор Дум», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо, Marvel Studios, The Walt Disney Company, AGBO
Фото Кадр из фильма «Мстители: Доктор Дум», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо, Marvel Studios, The Walt Disney Company, AGBO

Киновселенная Marvel объединяет столько историй, что теперь перед каждой премьерой фанатам не избежать домашней работы. Компания Disney решила облегчить нам задачу и опубликовала список фильмов (и сериал!), с которыми лучше ознакомиться перед премьерой «Доктора Дума». В него вошли 15 проектов — от проверенной временем классики до свежих релизов. Рассказываем, что Marvel Studios рекомендует пересмотреть (или наконец-то наверстать), чтобы не запутаться в мультивселенной и понять, почему возвращение Роберта Дауни-младшего изменит все.

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Люди Икс

Год выхода: 2000.
Режиссер: Брайан Сингер.
В главных ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Фамке Янссен, Джеймс Марсден.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.7.
Рейтинг на IMDb: 7.3.

Кадр из фильма «Люди Икс», реж. Брайан Сингер, Twentieth Century Fox, Bad Hat Harry Productions, Marvel Entertainment Group
Фото Кадр из фильма «Люди Икс», реж. Брайан Сингер, Twentieth Century Fox, Bad Hat Harry Productions, Marvel Entertainment Group

В мире, где генетические мутации породили людей с невероятными сверхспособностями, человечество раскололось от страха и предрассудков. Профессор Чарльз Ксавьер основывает школу-интернат, чтобы научить молодых мутантов контролировать свои силы и мирно сосуществовать с обычными людьми. Планы оказываются под угрозой из-за Магнето — лидера радикального движения, который готовит для людей серьезный ультиматум.

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Трейлер фильма «Люди Икс»

Люди Икс 2

Год выхода: 2003.
Режиссер: Брайан Сингер
В главных ролях: Патрик Стюарт, Хью Джекман, Иэн Маккеллен, Холли Берри, Фамке Янссен.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.6.
Рейтинг на IMDb: 7.4.

Кадр из фильма «Люди Икс 2», реж. Брайан Сингер, Twentieth Century Fox, Marvel Entertainment, Bad Hat Harry Productions
Фото Кадр из фильма «Люди Икс 2», реж. Брайан Сингер, Twentieth Century Fox, Marvel Entertainment, Bad Hat Harry Productions

Внезапное происшествие в Белом доме обостряет и без того сложные отношения между людьми и мутантами, вынуждая профессора Ксавьера искать способ восстановить мир. Ситуация становится еще опаснее, когда полковник Уильям Страйкер берет под свой контроль школу для одаренных детей, заставляя молодых героев скрываться. Чтобы справиться с новой угрозой и защитить свое будущее, Люди Икс вынуждены пойти на временный союз со своим давним соперником — Магнето.

Трейлер фильма «Люди Икс 2»

Первый мститель

Год выхода: 2011.
Режиссер: Джо Джонстон.
В главных ролях: Крис Эванс, Хейли Этвелл, Томми Ли Джонс, Хьюго Уивинг, Себастиан Стэн.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.7.
Рейтинг на IMDb: 6.9.

Кадр из фильма «Первый мститель», реж. Джо Джонстон, Marvel Studios, Paramount Pictures
Фото Кадр из фильма «Первый мститель», реж. Джо Джонстон, Marvel Studios, Paramount Pictures

В разгар Второй мировой войны отважный Стив Роджерс пытается попасть на фронт, но раз за разом получает отказ из-за слабого здоровья. Все меняется, когда его приглашают принять участие в секретном правительственном эксперименте по созданию суперсолдат. Получив невероятную физическую силу, Стив под именем Капитан Америка отправляется на передовую, чтобы остановить зловещую организацию «ГИДРА» и ее лидера Красного Черепа, завладевших могущественным артефактом.

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Трейлер фильма «Первый мститель»

Мстители

Год выхода: 2012.
Режиссер: Джосс Уидон.
В главных ролях: Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.9.
Рейтинг на IMDb: 8.0.

Кадр из фильма «Мстители», реж. Джосс Уидон, Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Мстители», реж. Джосс Уидон, Marvel Studios

Когда коварный бог Локи прибывает на Землю с армией пришельцев ради захвата власти, международное агентство Щ.И.Т. сталкивается с беспрецедентной угрозой. Чтобы спасти планету, глава организации Ник Фьюри активирует секретный проект и собирает команду из выдающихся супергероев, среди которых Железный человек, Капитан Америка, Тор и Халк. Прежде чем дать отпор инопланетному вторжению, героям со сложными характерами придется преодолеть разногласия и научиться действовать как единое целое.

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Трейлер фильма «Мстители»

Мстители: Война бесконечности

Год выхода: 2018.
Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо.
В главных ролях: Роберт Дауни-мл., Крис Хемсворт, Марк Руффало, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.1.
Рейтинг на IMDb: 8.4.

Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо, Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо, Marvel Studios

Могущественный межгалактический тиран Танос выходит из тени с пугающей миссией — собрать все шесть Камней Бесконечности, артефакты невероятной силы, способные менять саму ткань реальности. С их помощью он намерен уничтожить половину живых существ во Вселенной, чтобы спасти ее от перенаселения и истощения ресурсов. Расколотая после прошлых конфликтов команда Мстителей вынуждена забыть о старых обидах и объединить усилия со Стражами Галактики, Доктором Стрэнджем и армией Ваканды.

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Трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»

Мстители: Финал

Год выхода: 2019.
Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо.
В главных ролях: Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.0.
Рейтинг на IMDb: 8.4.

Кадр из фильма «Мстители: Финал», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо, Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Мстители: Финал», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо, Marvel Studios

После сокрушительного щелчка Таноса, унесшего жизни половины существ во Вселенной, оставшиеся в живых Мстители и их союзники пребывают в глубоком трауре. Появление Скотта Лэнга, выбравшегося из Квантового измерения, дарит героям неожиданный шанс все исправить с помощью путешествий во времени. Разработав отчаянный план, команда вновь объединяется, чтобы собрать Камни Бесконечности в прошлом и изменить исход величайшего противостояния в истории.

Трейлер фильма «Мстители: Финал»

Локи

Год выхода: 2021-2023.
Режиссер: Кейт Херрон, Джастин Бенсон, Аарон Мурхед.
В главных ролях: Том Хиддлстон, Гугу Эмбата-Ро, Вунми Мосаку, Юджин Кордеро, Тара Стронг.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.8.
Рейтинг на IMDb: 8.2.

Кадр из сериала «Локи», реж. Кейт Херрон, Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Marvel Studios
Фото Кадр из сериала «Локи», реж. Кейт Херрон, Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Marvel Studios

После кражи Тессеракта во время миссии Мстителей альтернативная версия бога обмана Локи попадает в таинственное Управление временными изменениями (УВИ). Эта бюрократическая структура следит за сохранением Священной хронологии, и по их логике за свои преступления против времени герой должен быть стерт из реальности. Агент Мобиус решает дать Локи шанс на искупление и привлекает его к расследованию сложного дела — поимке еще более опасного и непредсказуемого нарушителя времени.

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Трейлер сериала «Локи»

Шан-Чи и легенда десяти колец

Год выхода: 2021.
Режиссер: Дестин Дэниел Креттон.
В главных ролях: Симу Лю, Тони Люн Чу-Вай, Аквафина, Мишель Йео, Чжан Мэнъэр.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.3.
Рейтинг на IMDb: 7.3.

Кадр из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец», реж. Дестин Дэниел Креттон, Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец», реж. Дестин Дэниел Креттон, Marvel Studios

Шан-Чи живет в Сан-Франциско, работает парковщиком и скрывает от окружающих, что с детства обучен боевым искусствам. Прошлое настигает героя, когда за его фамильным кулоном присылает наемников бессмертный отец Венву, возглавляющий влиятельную организацию «Десять колец». Шан-Чи вынужден спешить в скрытую деревню Та Ло, чтобы защитить местных жителей и помешать отцу выпустить на волю древнее зло.

Трейлер фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Человек-паук: Нет пути домой

Год выхода: 2021.
Режиссер: Джон Уоттс.
В главных ролях: Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей, Уиллем Дефо.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.0.
Рейтинг на IMDb: 8.1.

Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой», реж. Джон Уоттс, Columbia Pictures, Marvel Studios, Pascal Pictures
Фото Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой», реж. Джон Уоттс, Columbia Pictures, Marvel Studios, Pascal Pictures

После раскрытия тайны личности Человека-паука Питер Паркер и его близкие сталкиваются с последствиями всеобщей известности. Чтобы защитить дорогих людей, юноша просит Доктора Стрэнджа применить заклинание забвения, но магия дает сбой и нарушает границы мультивселенной. Из других реальностей в этот мир проникают давние враги супергероя, вынуждая Питера искать способ все исправить.

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Трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Год выхода: 2022.
Режиссер: Сэм Рэйми.
В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Чиветель Эджиофор, Бенедикт Вонг, Сочил Гомес.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.5.
Рейтинг на IMDb: 6.8.

Кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», реж. Сэм Рэйми, Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», реж. Сэм Рэйми, Marvel Studios

Стивен Стрэндж спасает Америку Чавес, за которой охотится таинственный демон из-за ее уникальной способности открывать порталы между мирами. В поисках помощи маг обращается к Ванде Максимофф, но обнаруживает, что именно она, ослепленная горем, жаждет забрать силу девочки ради воссоединения с потерянными сыновьями. Пытаясь уберечь Америку и предотвратить разрушение реальности, Стрэндж отправляется в путешествие по мультивселенной, где ему приходится противостоять не только могущественной Алой Ведьме, но и альтернативным версиям самого себя.

Трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Черная Пантера: Ваканда навеки

Год выхода: 2022.
Режиссер: Райан Куглер.
В главных ролях: Летиша Райт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Уинстон Дьюк, Флоренс Касумба.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2.
Рейтинг на IMDb: 6.6.

Кадр из фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки», реж. Райан Куглер, Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки», реж. Райан Куглер, Marvel Studios

После гибели короля Т'Чаллы народ Ваканды переживает тяжелую утрату и защищает свое государство от давления мировых держав, пытающихся заполучить вибраниум. Положение осложняется появлением скрытой подводной цивилизации во главе с Нэмором, который предъявляет Ваканде опасные требования. Принцессе Шури и другим лидерам предстоит найти силы для защиты родины и принять новое наследие Черной Пантеры.

Трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки»

Дэдпул и Росомаха

Год выхода: 2024.
Режиссер: Шон Леви.
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Роб Делани.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.3.
Рейтинг на IMDb: 7.5.

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха», реж. Шон Леви, Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха», реж. Шон Леви, Marvel Studios

Уэйд Уилсон отходит от дел и пытается жить спокойной жизнью, пока на него не выходит Управление временными изменениями (УВИ). Организация предупреждает героя об исчезновении его реальности из-за гибели ключевого персонажа. Чтобы защитить свой мир, Дэдпул привлекает к миссии вымотанную прошлым альтернативную версию Росомахи.

Дэдпул и&nbsp;Росомаха: обзор и&nbsp;рецензия, критика&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть Дэдпул 3.Обзор «Дэдпула и Росомахи»: удалось ли фильму Шона Леви спасти киновселенную Marvel

Трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»

Капитан Америка: Новый мир

Год выхода: 2025.
Режиссер: Джулиус Она.
В главных ролях: Энтони Маки, Харрисон Форд, Дэнни Рамирес, Шира Хаас, Карл Ламбли.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.3.
Рейтинг на IMDb: 5.6.

Кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир», реж. Джулиус Она, Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир», реж. Джулиус Она, Marvel Studios

Сэм Уилсон принимает на себя роль Капитана Америки и оказывается втянут в политический кризис после встречи с президентом США Таддеусом Россом. Расследуя покушение на главу государства, герой раскрывает заговор, за которым стоит ученый Сэмюэль Стернс. Это противостояние приводит к трансформации Росса в Красного Халка, вынуждая Сэма защищать хрупкий мир, опираясь лишь на собственные принципы и преданность долгу.

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Трейлер фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Громовержцы*

Год выхода: 2025.
Режиссер: Джейк Шрейер.
В главных ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Льюис Пуллман.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.8.
Рейтинг на IMDb: 7.1.

Кадр из фильма «Громовержцы*», реж. Джейк Шрейер, Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Громовержцы*», реж. Джейк Шрейер, Marvel Studios

Директор ЦРУ Валентина Аллегра де Фонтейн решает избавиться от свидетелей своих тайных экспериментов и отправляет команду наемников на заведомо смертельное задание. Оказавшись в ловушке, Елена Белова, Джон Уокер, Призрак и Таскмастер понимают, что их предали, и объединяются для защиты собственной жизни. К ним примыкают Красный Страж и Баки Барнс. Главным вызовом для отряда становится таинственный парень по имени Боб, обладающий сокрушительной силой Часового. Чтобы выжить и остановить угрозу, группе антигероев придется справиться со своими внутренними психологическими травмами и научиться доверять друг другу.

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Трейлер фильма «Громовержцы*»

Фантастическая четверка: Первые шаги

Год выхода: 2025.
Режиссер: Мэтт Шекман.
В главных ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бакрак, Джозеф Куинн, Ральф Айнесон.
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.3.
Рейтинг на IMDb: 6.8.

Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги», реж. Мэтт Шекман, Marvel Studios
Фото Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги», реж. Мэтт Шекман, Marvel Studios

В ретрофутуристическом мире 1960-х годов команда астронавтов, получившая суперспособности в космическом полете, заявляет о себе как о главных защитниках Земли и основывает Фантастическую четверку. Столкнувшись с угрозой со стороны Галактуса и Серебряного Серфера, героям предстоит спасти человечество от уничтожения и сохранить свои семейные узы.

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Трейлер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Мстители: Доктор Дум, фильм, Роберт Дауни-младший.Обратный отсчет Саги Мультивселенной: что известно о фильме «Мстители: Доктор Дум»

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