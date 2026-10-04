Что посмотреть перед выходом «Мстителей: Доктор Дум» — список Disney

Киновселенная Marvel объединяет столько историй, что теперь перед каждой премьерой фанатам не избежать домашней работы. Компания Disney решила облегчить нам задачу и опубликовала список фильмов (и сериал!), с которыми лучше ознакомиться перед премьерой «Доктора Дума». В него вошли 15 проектов — от проверенной временем классики до свежих релизов. Рассказываем, что Marvel Studios рекомендует пересмотреть (или наконец-то наверстать), чтобы не запутаться в мультивселенной и понять, почему возвращение Роберта Дауни-младшего изменит все.

Люди Икс

Год выхода: 2000.

Режиссер: Брайан Сингер.

В главных ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Фамке Янссен, Джеймс Марсден.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.7.

Рейтинг на IMDb: 7.3.

Фото Кадр из фильма «Люди Икс», реж. Брайан Сингер, Twentieth Century Fox, Bad Hat Harry Productions, Marvel Entertainment Group

В мире, где генетические мутации породили людей с невероятными сверхспособностями, человечество раскололось от страха и предрассудков. Профессор Чарльз Ксавьер основывает школу-интернат, чтобы научить молодых мутантов контролировать свои силы и мирно сосуществовать с обычными людьми. Планы оказываются под угрозой из-за Магнето — лидера радикального движения, который готовит для людей серьезный ультиматум.

Трейлер фильма «Люди Икс»

Люди Икс 2

Год выхода: 2003.

Режиссер: Брайан Сингер

В главных ролях: Патрик Стюарт, Хью Джекман, Иэн Маккеллен, Холли Берри, Фамке Янссен.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.6.

Рейтинг на IMDb: 7.4.

Фото Кадр из фильма «Люди Икс 2», реж. Брайан Сингер, Twentieth Century Fox, Marvel Entertainment, Bad Hat Harry Productions

Внезапное происшествие в Белом доме обостряет и без того сложные отношения между людьми и мутантами, вынуждая профессора Ксавьера искать способ восстановить мир. Ситуация становится еще опаснее, когда полковник Уильям Страйкер берет под свой контроль школу для одаренных детей, заставляя молодых героев скрываться. Чтобы справиться с новой угрозой и защитить свое будущее, Люди Икс вынуждены пойти на временный союз со своим давним соперником — Магнето.

Трейлер фильма «Люди Икс 2»

Первый мститель

Год выхода: 2011.

Режиссер: Джо Джонстон.

В главных ролях: Крис Эванс, Хейли Этвелл, Томми Ли Джонс, Хьюго Уивинг, Себастиан Стэн.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.7.

Рейтинг на IMDb: 6.9.

Фото Кадр из фильма «Первый мститель», реж. Джо Джонстон, Marvel Studios, Paramount Pictures

В разгар Второй мировой войны отважный Стив Роджерс пытается попасть на фронт, но раз за разом получает отказ из-за слабого здоровья. Все меняется, когда его приглашают принять участие в секретном правительственном эксперименте по созданию суперсолдат. Получив невероятную физическую силу, Стив под именем Капитан Америка отправляется на передовую, чтобы остановить зловещую организацию «ГИДРА» и ее лидера Красного Черепа, завладевших могущественным артефактом.

Трейлер фильма «Первый мститель»

Мстители

Год выхода: 2012.

Режиссер: Джосс Уидон.

В главных ролях: Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.9.

Рейтинг на IMDb: 8.0.

Фото Кадр из фильма «Мстители», реж. Джосс Уидон, Marvel Studios

Когда коварный бог Локи прибывает на Землю с армией пришельцев ради захвата власти, международное агентство Щ.И.Т. сталкивается с беспрецедентной угрозой. Чтобы спасти планету, глава организации Ник Фьюри активирует секретный проект и собирает команду из выдающихся супергероев, среди которых Железный человек, Капитан Америка, Тор и Халк. Прежде чем дать отпор инопланетному вторжению, героям со сложными характерами придется преодолеть разногласия и научиться действовать как единое целое.

Трейлер фильма «Мстители»

Мстители: Война бесконечности

Год выхода: 2018.

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо.

В главных ролях: Роберт Дауни-мл., Крис Хемсворт, Марк Руффало, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.1.

Рейтинг на IMDb: 8.4.

Фото Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо, Marvel Studios

Могущественный межгалактический тиран Танос выходит из тени с пугающей миссией — собрать все шесть Камней Бесконечности, артефакты невероятной силы, способные менять саму ткань реальности. С их помощью он намерен уничтожить половину живых существ во Вселенной, чтобы спасти ее от перенаселения и истощения ресурсов. Расколотая после прошлых конфликтов команда Мстителей вынуждена забыть о старых обидах и объединить усилия со Стражами Галактики, Доктором Стрэнджем и армией Ваканды.

Трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»

Мстители: Финал

Год выхода: 2019.

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо.

В главных ролях: Роберт Дауни-мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.0.

Рейтинг на IMDb: 8.4.

Фото Кадр из фильма «Мстители: Финал», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо, Marvel Studios

После сокрушительного щелчка Таноса, унесшего жизни половины существ во Вселенной, оставшиеся в живых Мстители и их союзники пребывают в глубоком трауре. Появление Скотта Лэнга, выбравшегося из Квантового измерения, дарит героям неожиданный шанс все исправить с помощью путешествий во времени. Разработав отчаянный план, команда вновь объединяется, чтобы собрать Камни Бесконечности в прошлом и изменить исход величайшего противостояния в истории.

Трейлер фильма «Мстители: Финал»

Локи

Год выхода: 2021-2023.

Режиссер: Кейт Херрон, Джастин Бенсон, Аарон Мурхед.

В главных ролях: Том Хиддлстон, Гугу Эмбата-Ро, Вунми Мосаку, Юджин Кордеро, Тара Стронг.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.8.

Рейтинг на IMDb: 8.2.

Фото Кадр из сериала «Локи», реж. Кейт Херрон, Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Marvel Studios

После кражи Тессеракта во время миссии Мстителей альтернативная версия бога обмана Локи попадает в таинственное Управление временными изменениями (УВИ). Эта бюрократическая структура следит за сохранением Священной хронологии, и по их логике за свои преступления против времени герой должен быть стерт из реальности. Агент Мобиус решает дать Локи шанс на искупление и привлекает его к расследованию сложного дела — поимке еще более опасного и непредсказуемого нарушителя времени.

Трейлер сериала «Локи»

Шан-Чи и легенда десяти колец

Год выхода: 2021.

Режиссер: Дестин Дэниел Креттон.

В главных ролях: Симу Лю, Тони Люн Чу-Вай, Аквафина, Мишель Йео, Чжан Мэнъэр.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.3.

Рейтинг на IMDb: 7.3.

Фото Кадр из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец», реж. Дестин Дэниел Креттон, Marvel Studios

Шан-Чи живет в Сан-Франциско, работает парковщиком и скрывает от окружающих, что с детства обучен боевым искусствам. Прошлое настигает героя, когда за его фамильным кулоном присылает наемников бессмертный отец Венву, возглавляющий влиятельную организацию «Десять колец». Шан-Чи вынужден спешить в скрытую деревню Та Ло, чтобы защитить местных жителей и помешать отцу выпустить на волю древнее зло.

Трейлер фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Человек-паук: Нет пути домой

Год выхода: 2021.

Режиссер: Джон Уоттс.

В главных ролях: Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей, Уиллем Дефо.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.0.

Рейтинг на IMDb: 8.1.

Фото Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой», реж. Джон Уоттс, Columbia Pictures, Marvel Studios, Pascal Pictures

После раскрытия тайны личности Человека-паука Питер Паркер и его близкие сталкиваются с последствиями всеобщей известности. Чтобы защитить дорогих людей, юноша просит Доктора Стрэнджа применить заклинание забвения, но магия дает сбой и нарушает границы мультивселенной. Из других реальностей в этот мир проникают давние враги супергероя, вынуждая Питера искать способ все исправить.

Трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Год выхода: 2022.

Режиссер: Сэм Рэйми.

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Чиветель Эджиофор, Бенедикт Вонг, Сочил Гомес.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.5.

Рейтинг на IMDb: 6.8.

Фото Кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», реж. Сэм Рэйми, Marvel Studios

Стивен Стрэндж спасает Америку Чавес, за которой охотится таинственный демон из-за ее уникальной способности открывать порталы между мирами. В поисках помощи маг обращается к Ванде Максимофф, но обнаруживает, что именно она, ослепленная горем, жаждет забрать силу девочки ради воссоединения с потерянными сыновьями. Пытаясь уберечь Америку и предотвратить разрушение реальности, Стрэндж отправляется в путешествие по мультивселенной, где ему приходится противостоять не только могущественной Алой Ведьме, но и альтернативным версиям самого себя.

Трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Черная Пантера: Ваканда навеки

Год выхода: 2022.

Режиссер: Райан Куглер.

В главных ролях: Летиша Райт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Уинстон Дьюк, Флоренс Касумба.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2.

Рейтинг на IMDb: 6.6.

Фото Кадр из фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки», реж. Райан Куглер, Marvel Studios

После гибели короля Т'Чаллы народ Ваканды переживает тяжелую утрату и защищает свое государство от давления мировых держав, пытающихся заполучить вибраниум. Положение осложняется появлением скрытой подводной цивилизации во главе с Нэмором, который предъявляет Ваканде опасные требования. Принцессе Шури и другим лидерам предстоит найти силы для защиты родины и принять новое наследие Черной Пантеры.

Трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки»

Дэдпул и Росомаха

Год выхода: 2024.

Режиссер: Шон Леви.

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Роб Делани.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.3.

Рейтинг на IMDb: 7.5.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха», реж. Шон Леви, Marvel Studios

Уэйд Уилсон отходит от дел и пытается жить спокойной жизнью, пока на него не выходит Управление временными изменениями (УВИ). Организация предупреждает героя об исчезновении его реальности из-за гибели ключевого персонажа. Чтобы защитить свой мир, Дэдпул привлекает к миссии вымотанную прошлым альтернативную версию Росомахи.

Трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»

Капитан Америка: Новый мир

Год выхода: 2025.

Режиссер: Джулиус Она.

В главных ролях: Энтони Маки, Харрисон Форд, Дэнни Рамирес, Шира Хаас, Карл Ламбли.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.3.

Рейтинг на IMDb: 5.6.

Фото Кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир», реж. Джулиус Она, Marvel Studios

Сэм Уилсон принимает на себя роль Капитана Америки и оказывается втянут в политический кризис после встречи с президентом США Таддеусом Россом. Расследуя покушение на главу государства, герой раскрывает заговор, за которым стоит ученый Сэмюэль Стернс. Это противостояние приводит к трансформации Росса в Красного Халка, вынуждая Сэма защищать хрупкий мир, опираясь лишь на собственные принципы и преданность долгу.

Трейлер фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Громовержцы*

Год выхода: 2025.

Режиссер: Джейк Шрейер.

В главных ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Льюис Пуллман.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.8.

Рейтинг на IMDb: 7.1.

Фото Кадр из фильма «Громовержцы*», реж. Джейк Шрейер, Marvel Studios

Директор ЦРУ Валентина Аллегра де Фонтейн решает избавиться от свидетелей своих тайных экспериментов и отправляет команду наемников на заведомо смертельное задание. Оказавшись в ловушке, Елена Белова, Джон Уокер, Призрак и Таскмастер понимают, что их предали, и объединяются для защиты собственной жизни. К ним примыкают Красный Страж и Баки Барнс. Главным вызовом для отряда становится таинственный парень по имени Боб, обладающий сокрушительной силой Часового. Чтобы выжить и остановить угрозу, группе антигероев придется справиться со своими внутренними психологическими травмами и научиться доверять друг другу.

Трейлер фильма «Громовержцы*»

Фантастическая четверка: Первые шаги

Год выхода: 2025.

Режиссер: Мэтт Шекман.

В главных ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бакрак, Джозеф Куинн, Ральф Айнесон.

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.3.

Рейтинг на IMDb: 6.8.

Фото Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги», реж. Мэтт Шекман, Marvel Studios

В ретрофутуристическом мире 1960-х годов команда астронавтов, получившая суперспособности в космическом полете, заявляет о себе как о главных защитниках Земли и основывает Фантастическую четверку. Столкнувшись с угрозой со стороны Галактуса и Серебряного Серфера, героям предстоит спасти человечество от уничтожения и сохранить свои семейные узы.