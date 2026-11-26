Хеймитч против Капитолия: каким получился фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы»

На киноэкранах начались очередные «Голодные игры». Новая часть любимой многими франшизы, как и выходившая несколько лет назад «Баллада о змеях и певчих птицах», является приквелом основной серии. Зрители уже видели историю молодого главы Капитолия Кориолана Сноу, и на этот раз настал черед Хеймитча Эбернети.

Взрослую версию героя в свое время воплотил на экране Вуди Харрельсон, а теперь настал черед молодого Джозефа Зада. Разбираемся, каким получился шестой фильм серии, чем он может поразить и какие недостатки несет в себе.

Сюжет фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Молодой парень Хеймитч Эбернети живет простой жизнью в Дистрикте под номером 12. Но доброму и всеми любимому парнишке не суждено жить себе и близким в удовольствие. Грядет квартальная бойня. В честь пятидесятилетия голодных игр представители Капитолия выбирают в два раза больше участников от каждого из дистриктов страны.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы», режиссер Фрэнсис Лоурэнс, Lionsgate

Сам Эбернети не рвется участвовать в смертельном состязании, но добрая душа и сочувствие ставят его под удар. И вот кудрявый блондин оказывается в столице, где происходят приготовления к скорой схватке. Кажется, на Дистрикт 12 всем плевать. Обычные рабочие явно не являются фаворитами. Хеймитч тоже, кажется, смирился с тем, что не способен победить, и вообще решает не играть по правилам системы. Парнишка понимает, что не сможет стать искрой, от которой вспыхнет пламя, но при этом осознает, что способен хотя бы сломать арену.

Происшествие во время церемонии открытия и врожденное чувство справедливости привлекают к Эбернети внимание президента Капитолия Кориолана Сноу. Только вот этот особый интерес вовсе не является положительным фактором. По-хорошему, только хитрость Плутарха Хэвенсби спасает молодого трибута от смерти.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы», режиссер Фрэнсис Лоурэнс, Lionsgate

Когда же Хеймитч все-таки добирается до состязаний, его представление о Голодных играх преображается. Простой рабочий из бедного дистрикта не понимал, насколько масштабна и опасна выстроенная арена. И вот теперь в условиях, где за идеалистичным фасадом скрывается множество опасностей, а абсолютно все способно тебя убить, Эбернети придется не только выживать, но и следовать своему плану.

Правда, игры — это еще не конец испытаний героя. Хеймитч уже появлялся во франшизе в образе старого ментора, так что его победа в состязании не будет спойлером. А вот то, что случилось после и как добродушный парнишка все потерял, новая часть серии расскажет поподробнее.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы», режиссер Фрэнсис Лоурэнс, Lionsgate

Каким получился фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Как и в первом приквеле серии, в интриге «Рассвета жатвы» легко разглядеть ограничение, которое дает создателям известный сюжет основных фильмов. Зрители знают, чем закончится история, и касается это не только судьбы главного героя. Все старания персонажа в моменте обречены на провал, ведь все знают, что до истории Китнисс Эвердин еще не один десяток лет.

Собственно, один из героев под конец ленты даже проговаривает это ощущение. Подобное решение, несмотря на явное фансервисное значение, показывает, что авторы понимали расклад, в котором им приходится работать. Поэтому в некоторые моменты кажется, что фильм просто идет по чек-листу, демонстрируя эпизоды, которые повторяют и так всем известную структуру игр.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы», режиссер Фрэнсис Лоурэнс, Lionsgate

При этом новые «Голодные игры», несмотря на вторичность, от которой при всех вводных не получится избавиться, все еще являются увлекательным зрелищем. Новая арена пусть и демонстрирует использование некоторых старых технологий, все-таки производит впечатление. Яркие цвета, контрастирующие со смертельной опасностью, таящейся за каждым углом, выглядят куда интереснее зеленого леса из первого фильма.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы», режиссер Фрэнсис Лоурэнс, Lionsgate

При просмотре может показаться, что сама по себе франшиза «Голодные игры» будто бы выдохлась. С другой стороны, авторы удивительным образом попали в пессимистичные черты времени, выбрав в главные герои Хеймитча, чья история трагична, а борьба обречена на долгие страдания. Впрочем, и роман Сьюзен Коллинз, экранизацией которого стала лента, вышел не так давно и вторит настроениям.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы», режиссер Фрэнсис Лоурэнс, Lionsgate

Несмотря на отсутствие оригинальности и море фан-сервиса, ведь молодые версии знакомых всем персонажей постоянно появляются на экране, заставляя зал подпрыгивать, «Голодные игры» держат определенный уровень качества. В отличие от других франшиз, историю борьбы за свободу в антиутопическом будущем все еще интереснее смотреть, чем разносить в пух и прах после.

Актеры фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Главная роль в новых «Голодных играх» досталась Джозефу Заде. Актер родом из Австралии исполнил роль молодой версии Хеймитча Эбернети. Впрочем, на экраны заглянет и уже повзрослевшая версия персонажа в исполнении Вуди Харрельсона.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы», режиссер Фрэнсис Лоурэнс, Lionsgate

Вернутся на экраны и другие известные герои. Джесси Племонсу досталась роль Плутарха Хевенсби — актер, как уже давно подметили фанаты, идеально вписывается в омоложенную версию образа, который когда-то создал Филип Сеймур Хоффман. Киран Калкин, в свою очередь, стал Цезарем Фликерманом, наследуя в этой роли Стенли Туччи. Ну а образ Кориолана Сноу на этот раз примерил на себя Рэйф Файнс.

Также на экране появляются молодые звезды Эль Фаннинг и Майя Хоук, которые перевоплотились в Эффи Тринкет и Вайрес соответственно. За гримом Друзиллы Сикл, в свою очередь, скрывается Гленн Клоуз.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы», режиссер Фрэнсис Лоурэнс, Lionsgate

Ну а в качестве трибунов от дистрикта 12 Джозефу Заде составили компанию Маккейна Грейс, сыгравшая сестер Мэйсили и Меррили Донер, Бен Ван в образе Уайтта Кэллоу и Молли Маккан, ставшая Луэллой Маккой. Уилле Пик досталась роль возлюбленной Эбернети по имени Ленор.

Интересно, что актриса Маккенна Грейс не раз признавалась, что «Голодные игры» — одна из ее любимых франшиз, поэтому роль Мэйсили Доннер в приквеле «Рассвет жатвы» стала для актрисы настоящей мечтой. Еще до кастинга она собирала фанатские теории, делала видеомонтажи по фильмам, украшала комнату постерами с Китнисс и даже купила лук со стрелами, чтобы подражать любимой героине.

Фото Кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы», режиссер Фрэнсис Лоурэнс, Lionsgate

Стоит ли смотреть фильм «Голодные игра: Рассвет жатвы»

«Рассвет жатвы» способен развлечь, а испытания на новой арене пятидесятых голодных игр вполне себе впечатляют. По крайней мере не каждый раз на экране ягоды оказываются совсем не тем, чем кажутся, а бабочки обычно не жалят электричеством.

Лента Фрэнсиса Лоуренса соблюдает все правила франшизы, все еще удерживает внимание и не утомляет, несмотря даже на нескромный для развлекательного кино хронометраж — почти три часа.