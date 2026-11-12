Бен Стиллер и Роберт Де Ниро снова встретятся с родней: новые «Факеры» выходят в прокат

Комедия «Знакомство с Факерами: Новая глава» выйдет в американских кинотеатрах 25 ноября 2026 года. Фильм продолжает франшизу «Знакомство с родителями»: Бен Стиллер вновь сыграет Грэга Факера, а Роберт Де Ниро — Джека Бернса.

В новой истории взрослый сын Грэга, Генри, собирается жениться. Его избранница Оливия, которую играет Ариана Гранде, раньше работала переговорщицей ФБР по освобождению заложников. Грэг беспокоится за сына и не доверяет будущей невестке, тогда как Джек, к удивлению семьи, оказывается на ее стороне.

Режиссером и сценаристом выступил Джон Гамбург, участвовавший в создании прежних фильмов франшизы. К своим ролям также вернулись Оуэн Уилсон, Тери Поло и Блайт Даннер. В актерском составе появились Скайлер Гизондо и Бини Фелдштейн.