В российских кинотеатрах вышел хоррор «Закулисье реальности»

4 июня в российских кинотеатрах состоялась премьера хоррора «Закулисье реальности». Проект студии A24 уже стал феноменом мирового проката, показав лучший старт в истории этой кинокомпании. При скромном бюджете 10 миллионов долларов картина собрала 118 миллионов долларов за первый уик-энд.

Фильм представляет собой полнометражную адаптацию вирусного интернет-мема и крипипасты о лиминальных пространствах. Режиссером выступил 20-летний YouTube-блогер Кейн Парсонс, который ранее и прославился созданием короткометражного веб-сериала по этой вселенной.

Сюжет разворачивается вокруг Кларка (Чиветель Эджиофор) — владельца убыточного мебельного магазина. В подвале своего заведения он случайно находит скрытый портал и буквально выпадает из реальности, оказываясь в бесконечном и пугающем лабиринте из монохромных желтых коридоров, где не работают законы логики и времени. Когда герой исчезает, на его поиски отправляется психотерапевт Мэри, роль которой исполнила звезда норвежского кино Ренате Реинсве.

Кто снялся в фильме «Закулисье реальности»

В хорроре снялись Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс, Финн Беннетт, Лукита Максвелл, Эван Джогиа, Роберт Боброцкий, Эмбер Эмброуз, Криста Косонен и Филип Грэйнджер.