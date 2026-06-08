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Закулисье реальности фильм 2026: сюжет и актеры, трейлер и где смотреть
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8 июня, 16:10

1 мин.

В российских кинотеатрах вышел хоррор «Закулисье реальности»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Закулисье реальности», реж. Кейн Парсонс, Chernin Entertainment, A24, 21 Laps Entertainment, Atomic Monster, Blumhouse-Atomic Monster
Фото Кадр из фильма «Закулисье реальности», реж. Кейн Парсонс, Chernin Entertainment, A24, 21 Laps Entertainment, Atomic Monster, Blumhouse-Atomic Monster

4 июня в российских кинотеатрах состоялась премьера хоррора «Закулисье реальности». Проект студии A24 уже стал феноменом мирового проката, показав лучший старт в истории этой кинокомпании. При скромном бюджете 10 миллионов долларов картина собрала 118 миллионов долларов за первый уик-энд.

Фильм представляет собой полнометражную адаптацию вирусного интернет-мема и крипипасты о лиминальных пространствах. Режиссером выступил 20-летний YouTube-блогер Кейн Парсонс, который ранее и прославился созданием короткометражного веб-сериала по этой вселенной.

Сюжет разворачивается вокруг Кларка (Чиветель Эджиофор) — владельца убыточного мебельного магазина. В подвале своего заведения он случайно находит скрытый портал и буквально выпадает из реальности, оказываясь в бесконечном и пугающем лабиринте из монохромных желтых коридоров, где не работают законы логики и времени. Когда герой исчезает, на его поиски отправляется психотерапевт Мэри, роль которой исполнила звезда норвежского кино Ренате Реинсве.

Кто снялся в фильме «Закулисье реальности»

В хорроре снялись Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс, Финн Беннетт, Лукита Максвелл, Эван Джогиа, Роберт Боброцкий, Эмбер Эмброуз, Криста Косонен и Филип Грэйнджер.

Трейлер фильма «Закулисье реальности»

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