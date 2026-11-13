Юра Борисов посетил вечер GQ вместе с Мэттом Дэймоном и Эндрю Гарфилдом

Юра Борисов стал гостем мероприятия GQ Men of the Year, прошедшего 12 ноября в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Издание GQ включило российского актера в свою подборку образов с красной дорожки: он появился в костюме Dior с широкими лацканами.

Вечер также посетили Эндрю Гарфилд, Мэтт Дэймон, Моника Барбаро, Кара Делевинь, Дон Чидл и режиссер Дени Вильнев. Борисов и Гарфилд вместе снимались в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект», посвященном событиям вокруг компании OpenAI.

Фото Phillip Faraone, Getty Images

В картине Борисов сыграл одного из основателей OpenAI Илью Суцкевера, а Гарфилд — Сэма Альтмана. На мероприятии актеры представляли не новый анонс фильма, а участвовали в ежегодном светском вечере GQ.