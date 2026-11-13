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Юра Борисов появился на премии GQ Men of the Year в Лос-Анджелесе
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Сегодня, 21:00

1 мин.

Юра Борисов посетил вечер GQ вместе с Мэттом Дэймоном и Эндрю Гарфилдом

Руслан Разин
Автор
Фото Phillip Faraone, Getty Images

Юра Борисов стал гостем мероприятия GQ Men of the Year, прошедшего 12 ноября в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Издание GQ включило российского актера в свою подборку образов с красной дорожки: он появился в костюме Dior с широкими лацканами.

Вечер также посетили Эндрю Гарфилд, Мэтт Дэймон, Моника Барбаро, Кара Делевинь, Дон Чидл и режиссер Дени Вильнев. Борисов и Гарфилд вместе снимались в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект», посвященном событиям вокруг компании OpenAI.

Фото Phillip Faraone, Getty Images

В картине Борисов сыграл одного из основателей OpenAI Илью Суцкевера, а Гарфилд — Сэма Альтмана. На мероприятии актеры представляли не новый анонс фильма, а участвовали в ежегодном светском вечере GQ.

Эндрю Гарфилд опроверг слова Сэма Альтмана об&nbsp;их&nbsp;встрече . Эндрю Гарфилд опроверг рассказ Сэма Альтмана о встрече на съемках фильма «Искусственный интеллект»

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