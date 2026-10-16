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Вышел первый трейлер «Пчеловода 2» с Джейсоном Стэйтемом: сюжет, актеры и дата премьеры в России в 2027 году
Фильмы

16 октября, 18:20

2 мин.

Вышел первый трейлер «Пчеловода 2» с Джейсоном Стэйтемом

Софья Морозова
Киножурналист
Кадр из фильма «Пчеловод 2», реж. Тимо Тьяджанто, Miramax.
Фото Кадр из фильма «Пчеловод 2», реж. Тимо Тьяджанто, Miramax.

Представлен первый трейлер боевика «Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Актер вернется к образу бывшего спецагента Адама Клэя, которому на этот раз предстоит столкнуться с не менее опасными противниками. Премьера фильма в России запланирована на январь 2027 года.

По сюжету продолжения Адам Клэй, ранее объявивший войну коррумпированным представителям американской власти, сам становится целью профессиональных убийц. За героем охотятся бывшие коллеги из сверхсекретной организации «Пчеловоды». Они прошли такую же подготовку, владеют аналогичными боевыми навыками и хорошо знакомы с методами Клэя. Теперь ему придется противостоять людям, которые практически ни в чем ему не уступают.

Режиссером второй части стал Тимо Тьяджанто, известный по боевикам «Никто 2» и «Большая четверка». Сценарий написал Курт Уиммер, работавший над фильмами «Эквилибриум», «Солт» и первым «Пчеловодом». Производством продолжения занимается студия Miramax.

Вместе со Стэйтемом в фильме появятся Джереми Айронс, Эмми Рейвер-Лэмпман, Пом Клементьефф и Адам Коупленд.

Оригинальный «Пчеловод» вышел в январе 2024 года. Режиссером картины выступил Дэвид Эйр, снявший «Ярость» и «Отряд самоубийц». Фильм рассказывал о бывшем оперативнике секретной организации, который решает отомстить мошенникам, доведшим до самоубийства его пожилую соседку. Боевик собрал в мировом прокате более 162 млн долларов при производственном бюджете около 40 млн долларов.

Премьера «Пчеловода 2» в российском прокате ожидается в январе 2027 года. Точная дата выхода пока не названа.

Трейлер «Пчеловода 2»

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