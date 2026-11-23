«Волчья яма 3» получила дату премьеры: Джон Джарратт вернется к роли Мика Тейлора

Cineverse объявила дату выхода третьего фильма франшизы «Волчья яма». Картина получила стилизованное название WOLF CRE3K, а Джон Джарратт вновь исполнит роль серийного убийцы Мика Тейлора. Мировая премьера состоится 19 марта 2027 года.

По сюжету семья американских туристов случайно оказывается на охотничьих угодьях Тейлора. Родители жертвуют собой, пытаясь спасти детей, после чего те остаются одни в австралийской глуши. Теперь им предстоит выжить и скрываться от убийцы, который знает местность лучше своих жертв.

Вместе с Джарраттом в фильме снялись Дитч Дейви, Лора Гордон, Стэйси Клаузен, Чарли Пентон и Мэг Фрейзер. Режиссером выступил Шон Лахифф, сценарий написал Дункан Самарасингхе. Новая картина станет третьей полнометражной частью серии, начавшейся в 2005 году.