Документальный фильм «Увидеть все» о Theranos заработал более 100 миллионов долларов

Документальная картина «Увидеть все», посвященная истории основательницы Theranos Элизабет Холмс, преодолела отметку в 100 миллионов долларов мировых сборов.

По данным Variety от 23 ноября, фильм заработал около 102,4 миллиона долларов, из которых 93,4 миллиона пришлись на Северную Америку. Производственный бюджет ленты составил примерно 7 миллионов долларов. Режиссерами выступили Нэйтан Филдер и Лэнс Оппенгейм. Авторы следили за Холмс на протяжении трех лет, начав съемки незадолго до ее отправки в тюрьму по делу о мошенничестве с инвесторами.

После фестивальной премьеры в Теллурайде фильм вышел в американских кинотеатрах осенью. В Великобритании картина стартовала с 3,2 миллиона долларов. Столь высокие сборы для документального фильма без музыкального концерта в основе остаются редкостью.