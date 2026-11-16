Звезда «Академии Амбрелла» Том Хоппер сыграет в фантастическом триллере

Том Хоппер, Рита Ора и Мила Харрис сыграют в фантастическом триллере The Signalers режиссера Гилле Клабина. К актерскому составу также присоединились Мисси Пайл и Нолан Норт. Об этом 13 ноября сообщило Variety.

Хоппер исполнит роль авиадиспетчера, который вместе с племянницей обнаруживает в канадской глуши сигнал, которого там быть не должно. Более того, он вызывает странные и опасные явления. Герои отправляются выяснить его происхождение и встречают группу ученых, которых сыграют Ора и Пайл.

Сценарий написала Кейт Карсон. Производство картины уже началось, но дата премьеры пока не объявлена.