Звезда «Академии Амбрелла» Том Хоппер сыграет в фантастическом триллере
Том Хоппер, Рита Ора и Мила Харрис сыграют в фантастическом триллере The Signalers режиссера Гилле Клабина. К актерскому составу также присоединились Мисси Пайл и Нолан Норт. Об этом 13 ноября сообщило Variety.
Хоппер исполнит роль авиадиспетчера, который вместе с племянницей обнаруживает в канадской глуши сигнал, которого там быть не должно. Более того, он вызывает странные и опасные явления. Герои отправляются выяснить его происхождение и встречают группу ученых, которых сыграют Ора и Пайл.
Сценарий написала Кейт Карсон. Производство картины уже началось, но дата премьеры пока не объявлена.
Последние новости
14:45