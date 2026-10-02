Фильмы и сериалы
Фильмы
Сериалы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Фильмы
Новости
«Тайный дневник Верити» (Verity), фильм 2026: дата выхода, актеры и сюжет
Фильмы

2 октября, 19:45

1 мин.

«Тайный дневник Верити» вышел 2 октября: актеры, сюжет и дата премьеры

Василий Рогов
Кадр из фильма «Тайный дневник Верити», реж. Майкл Шоуолтер, Amazon MGM Studios, Eat the Cat, Semi-Formal Productions, Shiny Penny, Heartbones Entertainment
Фото Кадр из фильма «Тайный дневник Верити», реж. Майкл Шоуолтер, Amazon MGM Studios, Eat the Cat, Semi-Formal Productions, Shiny Penny, Heartbones Entertainment

2 октября 2026 года в мировой кинопрокат вышел психологический триллер «Тайный дневник Верити» — экранизация одноименного романа Коллин Гувер. Главные роли исполнили Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Хартнетт.

О чем фильм «Тайный дневник Верити»

Главная героиня Лоуэн Эшли — писательница, которой предлагают завершить книжную серию известного автора Верити Кроуфорд. Для работы Лоуэн переезжает в дом Кроуфордов и обнаруживает записи, похожие на автобиографическое признание Верити. После находки героине все сложнее понять, где проходит граница между реальностью и вымыслом, манипуляцией и влечением.

Актеры и создатели фильма

Энн Хэтэуэй играет Верити Кроуфорд, Дакота Джонсон — Лоуэн Эшли, Джош Хартнетт — Джереми Кроуфорда. В актерский состав также входят Исмаэль Крус Кордова и Брэди Вагнер. Режиссер — Майкл Шоуолтер. Автором сценария указан Ник Антоска. Фильм основан на романе Коллин Гувер.

Когда выходит «Тайный дневник Верити»

2 октября 2026 года — дата мирового выхода фильма в кинотеатрах. В России картина ожидается в прокате 15 октября.

Тайный дневник Верити, фильм.Критики оценили «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй и Дакотой Джонсон

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Новый президент ИИХФ — Франц Райндль. Что это значит для России
«Роналду уже всем надоел! Видите, как сборная Португалии заиграла без него!» Мнение Барбозы
От того самого видео до «тренеришки», конфликта с Карпиным и украденных 23 тысяч рублей. Главные скандалы в карьере Артема Дзюбы
Последние новости
2 окт 19:20
«Диггер» с Томом Крузом: дата выхода, актеры и сюжет фильма Алехандро Г. Иньярриту
2 окт 17:00
Вышел специальный трейлер семейной киносказки «Чудо-Юдо»
1 окт 17:50
Фильм «Царевна Несмеяна» вышел в российский прокат 1 октября
1 окт 17:10
«Последний богатырь. Колобок» вышел онлайн: где смотреть фильм
1 окт 13:00
Черная комедия «Диггер» с Томом Крузом рискует стать историческим кассовым провалом для Warner Bros.