«Тайный дневник Верити» вышел 2 октября: актеры, сюжет и дата премьеры

2 октября 2026 года в мировой кинопрокат вышел психологический триллер «Тайный дневник Верити» — экранизация одноименного романа Коллин Гувер. Главные роли исполнили Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Хартнетт.

О чем фильм «Тайный дневник Верити»

Главная героиня Лоуэн Эшли — писательница, которой предлагают завершить книжную серию известного автора Верити Кроуфорд. Для работы Лоуэн переезжает в дом Кроуфордов и обнаруживает записи, похожие на автобиографическое признание Верити. После находки героине все сложнее понять, где проходит граница между реальностью и вымыслом, манипуляцией и влечением.

Актеры и создатели фильма

Энн Хэтэуэй играет Верити Кроуфорд, Дакота Джонсон — Лоуэн Эшли, Джош Хартнетт — Джереми Кроуфорда. В актерский состав также входят Исмаэль Крус Кордова и Брэди Вагнер. Режиссер — Майкл Шоуолтер. Автором сценария указан Ник Антоска. Фильм основан на романе Коллин Гувер.

Когда выходит «Тайный дневник Верити»

2 октября 2026 года — дата мирового выхода фильма в кинотеатрах. В России картина ожидается в прокате 15 октября.