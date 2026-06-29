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Супергерл фильм 2026: кассовые сборы, сколько собрал в прокате — DC, Милли Олкок
Фильмы

29 июня, 22:25

2 мин.

«Супергерл» с Милли Олкок слабо стартовала в прокате

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Супергерл», реж. Крэйг Гиллеспи, The Safran Company, DC Studios, Troll Court Entertainment, Industrial Light & Magic (ILM), Framestore, Digital Domain, Legacy Effects, FBFX
Фото Кадр из фильма «Супергерл», реж. Крэйг Гиллеспи, The Safran Company, DC Studios, Troll Court Entertainment, Industrial Light & Magic (ILM), Framestore, Digital Domain, Legacy Effects, FBFX

Мировой старт блокбастера «Супергерл» обернулся для студии Warner Bros. Discovery серьезным разочарованием. Второй фильм обновленной DCU за первые прокатные выходные собрал в США всего 38 миллионов долларов, а общие глобальные сборы к понедельнику достигли лишь 68 миллионов долларов. При производственном бюджете в170 миллионов долларов без учета маркетинга эти цифры ставят проект на грань кассового провала.

Аналитики индустрии связывают слабый дебют картины Крэйга Гиллеспи с конкуренцией со стороны семейного хита «История игрушек 5», а также с мрачным тоном самой ленты. Сценарий Аны Ногейры, основанный на комиксе Тома Кинга «Женщина завтрашнего дня», предложил зрителям историю мести, к которой массовая аудитория оказалась не готова.

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Положение усугубляется прохладными отзывами: на Rotten Tomatoes «Супергерл» получила 56% свежести, а на Metacritic у фильма 49 баллов из 100.

По информации источников, близких к производству картины, точка безубыточности для «Супергерл» находится в районе 300 миллионов долларов.

«Хотя «Супергерл» и не оправдала наших кассовых ожиданий, это всего лишь один из элементов более широкой и долгосрочной стратегии DC Studios, в успехе которой мы по-прежнему уверены», — заявил сопредседатель и генеральный директор DC Studios Питер Сафран изданию The New York Times.

Второй фильм обновленной DCU рассказывает о Каре Зор-Эл, которая вместе с инопланетянкой Рути отправляется в космическое путешествие, чтобы выследить Крема с Желтых холмов.

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