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Супергерл фильм 2026: кассовые сборы, сколько собрал — кассовый провал
Фильмы

6 июля, 19:45

1 мин.

«Супергерл» признана кассовым провалом после рекордного падения сборов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Супергерл», реж. Крэйг Гиллеспи, The Safran Company, DC Studios, Troll Court Entertainment, Industrial Light & Magic (ILM), Framestore, Digital Domain, Legacy Effects, FBFX
Фото Кадр из фильма «Супергерл», реж. Крэйг Гиллеспи, The Safran Company, DC Studios, Troll Court Entertainment, Industrial Light & Magic (ILM), Framestore, Digital Domain, Legacy Effects, FBFX

Новый фантастический экшен «Супергерл» от DC Studios окончательно потерял шансы на окупаемость в мировом прокате. Во второй уик-энд кассовые сборы ленты в Северной Америке рухнули на рекордные 74 процента, принеся студии скромные 9,6 миллиона долларов. На текущий момент общая мировая касса блокбастера едва перешагнула отметку 100,5 миллиона долларов.

При производственном бюджете 170-186 миллионов долларов и масштабных затратах на маркетинг фильм Крэйга Гиллеспи демонстрирует катастрофическую динамику. Чтобы просто выйти в ноль, картине необходимо было собрать 300-375 миллионов долларов. Однако текущие прогнозы аналитиков неутешительны: финальные мировые сборы вряд ли превысят 200-210 миллионов долларов, что принесет кинокомпании Warner Bros. чистые убытки в размере 80-125 миллионов долларов.

Эксперты связывают неудачу с жесткой конкуренцией в кинотеатрах, прохладными отзывами критиков и внутренними проблемами при производстве, включая перемонтаж ленты прямо перед релизом. Соруководитель DC Studios Питер Сафран уже прокомментировал ситуацию, заявив, что провал «Супергерл» никак не повлияет на долгосрочную стратегию перезапуска киновселенной Джеймса Ганна.

Супергерл, фильм, 2026.Не супер: обзор второго фильма киновселенной DC «Супергерл» с Милли Олкок

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