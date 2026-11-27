Вышел трейлер новогодней комедии «Старый новый бывший» с Елизаветой Базыкиной

В сети появился официальный трейлер романтической комедии «Старый новый бывший» с Елизаветой Базыкиной в главной роли. Картина выйдет в широкий российский прокат 7 января 2027 года.

По сюжету Катя когда-то оставила первую любовь Колю и уехала из подмосковного Пущина в Москву, чтобы построить музыкальную карьеру. Спустя годы она стала известной певицей, однако за внешним благополучием скрывается одиночество: героиня живет с нелюбимым продюсером и постепенно понимает, что добилась не совсем того, чего хотела.

Накануне Нового года Катя оказывается в альтернативной реальности. Там она не стала звездой, вернулась в родной город, вышла замуж за Колю — врача районной поликлиники — и воспитывает двоих детей. Теперь ей предстоит разобраться, какая из двух жизней действительно делает ее счастливой.

В картине также снялись Роман Евдокимов, Роман Маякин, Павел Майков, Ян Цапник, Ольга Тумайкина и Юлия Топольницкая. Ксения Собчак появляется в фильме в роли самой себя.

Режиссером выступила Александра Лупашко, ранее работавшая над фильмами «Танцуй, Селедка!» и «Елки 9».