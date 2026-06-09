Фильм Ридли Скотта «Собачьи звезды» выйдет 28 августа

20th Century Studios опубликовал трейлер фильма Ридли Скотта «Собачьи звезды». Картина по одноименному роману Питера Хеллера рассказывает о недалеком будущем, где опасный вирус уничтожил большую часть человечества. Главный герой, выживший пилот Хиг, живет со своим псом в заброшенном ангаре, пока однажды случайный радиосигнал не заставляет его отправиться на поиски остатков цивилизации.

Кто снялся в фильме «Собачьи звезды»

В картине снялись Джейкоб Элорди, Маргарет Куолли, Джош Бролин, Гай Пирс, Эллисон Дженни и Бенедикт Вонг.

Трейлер фильма «Собачьи звезды»

Когда выйдет фильм «Собачьи звезды»

Зарубежная премьера фильма «Собачьи звезды» запланирована на 28 августа.