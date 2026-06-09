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Собачьи звезды фильм 2026: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 17:10

1 мин.

Фильм Ридли Скотта «Собачьи звезды» выйдет 28 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Собачьи звезды», реж. Ридли Скотт, Scott Free Productions
Фото Кадр из фильма «Собачьи звезды», реж. Ридли Скотт, Scott Free Productions

20th Century Studios опубликовал трейлер фильма Ридли Скотта «Собачьи звезды». Картина по одноименному роману Питера Хеллера рассказывает о недалеком будущем, где опасный вирус уничтожил большую часть человечества. Главный герой, выживший пилот Хиг, живет со своим псом в заброшенном ангаре, пока однажды случайный радиосигнал не заставляет его отправиться на поиски остатков цивилизации.

Кто снялся в фильме «Собачьи звезды»

В картине снялись Джейкоб Элорди, Маргарет Куолли, Джош Бролин, Гай Пирс, Эллисон Дженни и Бенедикт Вонг.

Трейлер фильма «Собачьи звезды»

Когда выйдет фильм «Собачьи звезды»

Зарубежная премьера фильма «Собачьи звезды» запланирована на 28 августа.

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