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Сказка о потерянном времени фильм 2026: сюжет и актеры, трейлер и дата выхода — где смотреть
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16 октября, 13:05

1 мин.

«Сказка о потерянном времени» возвращается: современная адаптация выйдет в прокат 22 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Сказка о потерянном времени», Андрей Никифоров, Киностудия им. М. Горького, К.Б.А., Москино
Фото Кадр из фильма «Сказка о потерянном времени», Андрей Никифоров, Киностудия им. М. Горького, К.Б.А., Москино

22 октября в российский прокат выйдет современное переосмысление «Сказки о потерянном времени». Режиссером проекта выступил Андрей Никифоров («Герои анекдотов»). Новая адаптация классического произведения Евгения Шварца перенесет знакомую историю в реалии сегодняшнего дня.

Сюжет развернется вокруг девятилетнего школьника Пети Зубова и его друзей, которые слишком много времени проводят в смартфонах. Этим пользуются коварные волшебники. С помощью специального магического гаджета злодеи крадут у детей драгоценные часы, потраченные впустую. В результате заклятия главные герои превращаются в стариков, а волшебники, напротив, молодеют.

Кто снялся в фильме «Сказка о потерянном времени»

В картине снялись Иван Охлобыстин, Александр Лыков, Виталий Хаев, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков, Людмила Артемьева, Ольга Кузьмина, Ефим Петрунин, Константин Каримов и Валерия Яриш.

Трейлер фильма «Сказка о потерянном времени»

Когда выйдет фильм «Сказка о потерянном времени»

В кинотеатрах показы картины стартуют 22 октября.

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