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Рамаяна фильм 2026: сборы в прокате Великобритании и Ирландии
Фильмы

11 ноября, 20:50

1 мин.

Индийская «Рамаяна» стала лидером уикенда в Великобритании и установила рекорд

Руслан Разин
Автор
Индийская «Рамаяна» возглавила британский бокс-офис
Фото Кадр из фильма «Ramayana: Rise of a Legend», реж. Нитеш Тивари, Sony Pictures Entertainment.

Индийский фильм Ramayana: Rise of a Legend возглавил британский и ирландский прокат за уикенд 6-8 ноября. По данным Screen Daily, картина собрала 1,7 миллиона фунтов в 364 кинотеатрах, а с учетом превью ее общая касса достигла 2,2 миллиона фунтов.

Издание отмечает, что это самый крупный старт индийского фильма в Великобритании и Ирландии. The Tribune отдельно сообщает, что картина стала первой индийской лентой, которая поднялась на первое место местного бокс-офиса.

Второе место в чарте занял японский фильм Godzilla Minus Zero, собравший 1,1 миллиона фунтов за три дня и 1,4 миллиона с учетом превью. Третьим стал фильм Wicker. Продолжение Ramayana: Part 2 запланировано на октябрь 2028 года.

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