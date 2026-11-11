Индийская «Рамаяна» стала лидером уикенда в Великобритании и установила рекорд

Индийский фильм Ramayana: Rise of a Legend возглавил британский и ирландский прокат за уикенд 6-8 ноября. По данным Screen Daily, картина собрала 1,7 миллиона фунтов в 364 кинотеатрах, а с учетом превью ее общая касса достигла 2,2 миллиона фунтов.

Издание отмечает, что это самый крупный старт индийского фильма в Великобритании и Ирландии. The Tribune отдельно сообщает, что картина стала первой индийской лентой, которая поднялась на первое место местного бокс-офиса.

Второе место в чарте занял японский фильм Godzilla Minus Zero, собравший 1,1 миллиона фунтов за три дня и 1,4 миллиона с учетом превью. Третьим стал фильм Wicker. Продолжение Ramayana: Part 2 запланировано на октябрь 2028 года.