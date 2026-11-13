Вышел трейлер рождественского ромкома «Пробираясь сквозь снег»

Prime Video представил трейлер романтической комедии «Пробираясь сквозь снег» с Кристофером Брайни и Мишель Рэндольф в главных ролях.

Брайни играет Райана Митчелла, а Рэндольф — Ханну Хендрикс. Их герои работают редакторами в одном издательстве и конкурируют за сделку, которая может сохранить им работу. Из-за снежной бури рейс отменяют, и соперникам приходится отправиться в Нью-Йорк на одной машине.

В фильме также снялись Лукас Гейдж, Эндрю Шульц, Джулия Фокс, Пэрис Хилтон, Пи Джей Бирн и другие актеры. Режиссером выступила Карлсон Янг, сценарий написали Дэнни Макки и Ребекка Юинг. Премьера запланирована на 23 ноября 2026 года.