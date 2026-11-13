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Пробираясь сквозь снег: Prime Video выпустил трейлер рождественской комедии
Фильмы

13 ноября, 16:40

1 мин.

Вышел трейлер рождественского ромкома «Пробираясь сквозь снег»

Руслан Разин
Автор
Звезды «Лета, когда я стала красивой» и «Лэндмена» сыграли в рождественском ромкоме
Фото Кадр из фильма «Пробираясь сквозь снег», реж. Карлсон Янг, Prime Video.

Prime Video представил трейлер романтической комедии «Пробираясь сквозь снег» с Кристофером Брайни и Мишель Рэндольф в главных ролях.

Брайни играет Райана Митчелла, а Рэндольф — Ханну Хендрикс. Их герои работают редакторами в одном издательстве и конкурируют за сделку, которая может сохранить им работу. Из-за снежной бури рейс отменяют, и соперникам приходится отправиться в Нью-Йорк на одной машине.

В фильме также снялись Лукас Гейдж, Эндрю Шульц, Джулия Фокс, Пэрис Хилтон, Пи Джей Бирн и другие актеры. Режиссером выступила Карлсон Янг, сценарий написали Дэнни Макки и Ребекка Юинг. Премьера запланирована на 23 ноября 2026 года.

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