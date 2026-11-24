Лили Рейнхарт может сыграть Полли Покет: актриса обсуждает участие в фильме

Лили Рейнхарт ведет переговоры о главной роли в фильме по игрушечной франшизе «Полли Покет». О обсуждении ее участия сообщило Variety.

Ранее проект связывали с Лили Коллинз, которая выбыла из актерского состава из-за несовпадения рабочих графиков, но осталась исполнительным продюсером. Режиссером назначена Клеа Дювалл, сценарий подготовили Дэн Брайер и Джордан Вайс.

Фильм создается Amazon MGM и Mattel Studios при участии Hello Sunshine. Предполагаемая площадка выхода — Prime Video. Точная дата премьеры пока не объявлена. Проект развивает киновоплощения игрушечных брендов после успеха «Барби», но не связан с сюжетом фильма Греты Гервиг.