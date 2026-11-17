Новый фильм Альмодовара исследует границу между реальностью и вымыслом

Педро Альмодовар рассказал о своей новой драме «Горькое Рождество», которая вышла в ограниченный прокат в США 13 ноября. В интервью Associated Press режиссер объяснил, что фильм стал размышлением о границе между реальной жизнью и материалом, который автор использует в искусстве.

В картине развиваются две связанные истории, обе посвящены людям творческих профессий. Одна из линий рассказывает о режиссере Рауле, переживающем кризис и творческий застой. По словам Альмодовара, финал фильма неожиданно для него самого превратился в разговор о том, насколько этично художнику использовать личные истории окружающих.

В интервью постановщик признался, что иногда творческий процесс делает автора эгоистичным: внимание сосредоточено на сюжете и вдохновении, а не на людях, чьи истории становятся основой произведения.