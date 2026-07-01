Мистический хоррор «Оно приходит снизу» выйдет в российский прокат 2 июля

2 июля в российских кинотеатрах пройдет премьера мистического триллера Кристиана Бернарда («Отголоски преступления») «Оно приходит снизу». Сюжет рассказывает об одинокой матери Изабель, которая вместе с двумя детьми переезжает в престижный жилой комплекс с подозрительно низкой стоимостью аренды.

Радость от новой квартиры быстро сменяется тревогой: женщина замечает пугающие странности в поведении соседей, которых отбирают по загадочному принципу. Вскоре Изабель понимает, что главная угроза и источник леденящего ужаса скрываются прямо под полом ее квартиры.

Кто снялся в фильме «Оно приходит снизу»

В хорроре «Оно приходит снизу» снялись Марибель Верду, София Отеро, Сорион Эгилеор, Мириам дель Прадо, Урко Оласабаль, Ибаи Атанес, Марсело Галван и Эрик Пробанса.