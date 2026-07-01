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Оно приходит снизу фильм: сюжет и актеры, трейлер и дата выхода в России — где смотреть
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1 июля, 19:30

1 мин.

Мистический хоррор «Оно приходит снизу» выйдет в российский прокат 2 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Оно приходит снизу», реж. Кристиан Бернард, Basque Films, Nudista AIE
Фото Кадр из фильма «Оно приходит снизу», реж. Кристиан Бернард, Basque Films, Nudista AIE

2 июля в российских кинотеатрах пройдет премьера мистического триллера Кристиана Бернарда («Отголоски преступления») «Оно приходит снизу». Сюжет рассказывает об одинокой матери Изабель, которая вместе с двумя детьми переезжает в престижный жилой комплекс с подозрительно низкой стоимостью аренды.

Радость от новой квартиры быстро сменяется тревогой: женщина замечает пугающие странности в поведении соседей, которых отбирают по загадочному принципу. Вскоре Изабель понимает, что главная угроза и источник леденящего ужаса скрываются прямо под полом ее квартиры.

Кто снялся в фильме «Оно приходит снизу»

В хорроре «Оно приходит снизу» снялись Марибель Верду, София Отеро, Сорион Эгилеор, Мириам дель Прадо, Урко Оласабаль, Ибаи Атанес, Марсело Галван и Эрик Пробанса.

Трейлер фильма «Оно приходит снизу»

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