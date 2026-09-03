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Обсессия фильм 2026: Оскар, номинации — Инди Наварретти
Фильмы

3 сентября, 16:45

1 мин.

Focus Features выдвинет «Обсессию» на премию «Оскар» в 15 категориях

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Обсессия», реж. Карри Баркер, Blumhouse Productions, Tea Shop Productions, Capstone Pictures, Under the Shell
Фото Кадр из фильма «Обсессия», реж. Карри Баркер, Blumhouse Productions, Tea Shop Productions, Capstone Pictures, Under the Shell

Кинокомпания Focus Features запустила кампанию по продвижению своего главного кассового хита — психологического хоррора «Обсессия». Студия планирует заявить независимую ленту практически во всех ключевых номинациях, включая «Лучший фильм».

Центральное место в наградной кампании займет актриса Инди Наварретти, исполнившая роль Ники: кинокомпания выдвигает ее в категории «Лучшая актриса». Постановщик картины Карри Баркер претендует сразу на три статуэтки — его продвигают как лучшего режиссера, сценариста и монтажера. Полный список заявок «Обсессии» охватывает 15 категорий, куда также вошли актеры Майкл Джонстон («Лучший актер»), Энди Рихтер («Лучшая мужская роль второго плана») и основные технические номинации.

Масштабное продвижение картины обусловлено ее беспрецедентным коммерческим успехом. При скромном бюджете (всего 750 000 долларов) «Обсессия» собрала в мировом прокате более 505 миллионов долларов, став одним из самых прибыльных кинопроектов в истории.

Сюжет фильма рассказывает о парне по имени Беар, который с помощью мистического артефакта заставляет девушку Ники ответить ему взаимностью, однако ее любовь быстро перерастает в пугающую и смертельно опасную одержимость.

Списки номинантов Американской киноакадемии будут объявлены в начале 2027 года.

Фильм Обсессия 2026: обзор и&nbsp;рецензия, отзыв&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.Бойся своих желаний: каким получился антиромантический фильм ужасов «Обсессия»

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