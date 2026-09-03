Focus Features выдвинет «Обсессию» на премию «Оскар» в 15 категориях

Кинокомпания Focus Features запустила кампанию по продвижению своего главного кассового хита — психологического хоррора «Обсессия». Студия планирует заявить независимую ленту практически во всех ключевых номинациях, включая «Лучший фильм».

Центральное место в наградной кампании займет актриса Инди Наварретти, исполнившая роль Ники: кинокомпания выдвигает ее в категории «Лучшая актриса». Постановщик картины Карри Баркер претендует сразу на три статуэтки — его продвигают как лучшего режиссера, сценариста и монтажера. Полный список заявок «Обсессии» охватывает 15 категорий, куда также вошли актеры Майкл Джонстон («Лучший актер»), Энди Рихтер («Лучшая мужская роль второго плана») и основные технические номинации.

Масштабное продвижение картины обусловлено ее беспрецедентным коммерческим успехом. При скромном бюджете (всего 750 000 долларов) «Обсессия» собрала в мировом прокате более 505 миллионов долларов, став одним из самых прибыльных кинопроектов в истории.

Сюжет фильма рассказывает о парне по имени Беар, который с помощью мистического артефакта заставляет девушку Ники ответить ему взаимностью, однако ее любовь быстро перерастает в пугающую и смертельно опасную одержимость.

Списки номинантов Американской киноакадемии будут объявлены в начале 2027 года.