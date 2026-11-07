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Новый фильм о Джоне Константине: сценарист, Киану Ривз и дата выхода
Фильмы

7 ноября, 20:45

1 мин.

DC Studios разрабатывает новый фильм о Джоне Константине

Руслан Разин
Автор
DC Studios разрабатывает новый фильм о Джоне Константине
Фото Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы», реж. Фрэнсис Лоуренс, InterCom, Warner Bros

DC Studios начала разработку нового полнометражного фильма о Джоне Константине. Сценарий поручили Фрэнсису Галлуппи, который работает над новой частью франшизы «Зловещие мертвецы». Проект находится на самой ранней стадии: актерский состав, режиссер и дата премьеры пока не объявлены. Представители DC Studios от комментариев отказались.

Галлуппи получил известность благодаря криминальному триллеру «Ограбление по-аризонски». Впоследствии ему доверили фильм ужасов «Зловещие мертвецы: Гнев». Пока речь идет именно о работе над сценарием истории Константина: подтверждения того, что Галлуппи также займет режиссерское кресло, нет. Не уточняется и то, станет ли фильм частью общей киновселенной DC или самостоятельной картиной.

Джон Константин — британский специалист по оккультизму, впервые появившийся в комиксах DC в 1985 году. Герой расследует дела, связанные с магией и потусторонними силами. В 2005 году его сыграл Киану Ривз в фильме Фрэнсиса Лоуренса «Константин: Повелитель тьмы». Позднее на телевидении персонажа воплотил Мэтт Райан.

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