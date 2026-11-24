Ноа Шнапп рассказал, что пробовался на роль в «Голодных играх»

Ноа Шнапп, сыгравший Уилла в сериале «Очень странные дела», рассказал, что проходил пробы на роль молодого Хеймитча Эбернети в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы».

Актер отметил Джозефа Заду, который в итоге получил роль, и написал, что создатели сделали правильный выбор.

В оригинальной киносерии взрослого Хеймитча сыграл Вуди Харрельсон. Приквел рассказывает о событиях 50-х Голодных игр, задолго до знакомства героя с Китнисс Эвердин. Фильм вышел в мировой прокат в ноябре 2026 года.