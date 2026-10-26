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Мстители Доктор Дум: СМИ сообщили о роли Сандры Хюллер
Фильмы

26 октября, 18:45

1 мин.

Сандра Хюллер появится в новых «Мстителях»

Софья Морозова
Киножурналист
Кадр из фильма «Анатомия падения», реж. Жюстин Трие, Les Films Pell?as, Les Films de Pierre.
Фото Кадр из фильма «Анатомия падения», реж. Жюстин Трие, Les Films Pell?as, Les Films de Pierre.

Сандра Хюллер, известная по фильмам «Анатомия падения» и «Зона интересов», появится в картине «Мстители: Доктор Дум». Об участии актрисы сообщили The Hollywood Reporter.

Согласно публикации, роль Хюллер будет небольшой. Имя персонажа и обстоятельства его появления не раскрываются. Поэтому преждевременно связывать актрису с конкретной героиней комиксов Marvel.

Новый фильм продолжит Сагу Мультивселенной и станет очередной крупной историей о команде супергероев. Студия пока не представила официальное описание роли Хюллер.

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