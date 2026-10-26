Сандра Хюллер появится в новых «Мстителях»

Сандра Хюллер, известная по фильмам «Анатомия падения» и «Зона интересов», появится в картине «Мстители: Доктор Дум». Об участии актрисы сообщили The Hollywood Reporter.

Согласно публикации, роль Хюллер будет небольшой. Имя персонажа и обстоятельства его появления не раскрываются. Поэтому преждевременно связывать актрису с конкретной героиней комиксов Marvel.

Новый фильм продолжит Сагу Мультивселенной и станет очередной крупной историей о команде супергероев. Студия пока не представила официальное описание роли Хюллер.