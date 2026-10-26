Три Кэпа в одной комнате: Marvel выпустила новый тизер «Мстителей: Доктор Дум»

Marvel Studios представила очередной тизер грядущего супергеройского кроссовера «Мстители: Доктор Дум». Короткий ролик приурочен к старту предпродаж билетов и содержит несколько совершенно новых кадров с главными героями франшизы.

В центре внимания оказалась комичная сцена в штаб-квартире героев, обыгрывающая путаницу с супергеройскими титулами. Скотт Лэнг (Человек-муравей) в исполнении Пола Радда по привычке обращается к Стиву Роджерсу (Крис Эванс) как к Кэпу. Его тут же поправляет Сэм Уилсон (Энтони Маки) — нынешний официальный обладатель щита и звания Капитана Америки. Ситуацию делает еще забавнее присутствие Джона Уокера (Уайатт Рассел), который неловко напоминает, что он вообще-то тоже успел побыть Кэпом.

Тизер фильма «Мстители: Доктор Дум»

Когда выйдет фильм «Мстители: Доктор Дум»

Премьера фильма запланирован на 18 декабря.