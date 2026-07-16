Раскрыт хронометраж фильма «Мстители: Доктор Дум»

Продолжительность грядущего блокбастера «Мстители: Доктор Дум» составит 2 часа 45 минут (165 минут). Об этом со ссылкой на свои источники сообщило зарубежное издание The Hollywood Reporter.

На текущий момент этот хронометраж не является окончательно зафиксированным, так как до релиза остается еще несколько месяцев. Тем не менее финальный хронометраж вряд ли существенно изменится.

Причиной тому служит ранний старт предзаказов: студия Disney планирует запустить продажу билетов на премиум-форматы уже 20 июля, что требует от кинотеатров точного составления сетки расписания. Одновременно с началом продаж ожидается и выход полноценного трейлера картины.

Новый фильм превзойдет по длительности «Войну бесконечности» (2 часа 29 минут), но уступит эпическому «Финалу», хронометраж которого составлял рекордные 3 часа 1 минуту. Таким образом, «Доктор Дум» займет вторую строчку в списке самых продолжительных фильмов о команде супергероев.

Напомним, что режиссерами проекта выступают братья Энтони и Джо Руссо. Главным антагонистом ленты станет Доктор Дум, роль которого исполнит вернувшийся в киновселенную Роберт Дауни-младший.