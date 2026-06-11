Вышел финальный трейлер игрового ремейка «Моаны»

Disney представила финальный трейлер игрового ремейка «Моаны». Режиссером картины выступил Томас Каил («День, когда мы были счастливы», «Гамильтон»).

По сюжету лайв-экшена бесстрашная дочь вождя отправляется за пределы безопасного рифа в захватывающее морское путешествие.

Кто снялся в фильме «Моана»

В фильме снялись Кэтрин Лагаайя, Дуэйн Джонсон, Джон Туи, Фрэнки Адамс и Рина Оуэн.

Финальный трейлер фильма «Моана»

Когда выйдет фильм «Моана»

Зарубежная премьера фильма «Моана» пройдет 10 июля.