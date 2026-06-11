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Моана фильм 2026: сюжет и актеры, трейлер и дата выхода
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11 июня, 18:10

1 мин.

Вышел финальный трейлер игрового ремейка «Моаны»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Моана», реж. Томас Каил, Walt Disney Pictures, Seven Bucks Productions, Flynn Picture Company, New Zealand Large Budget Screen Production Grant, Industrial Light & Magic (ILM), Digital Domain, Universal Production Partners (UPP), Lola Visual Effects, Day For Nite
Фото Кадр из фильма «Моана», реж. Томас Каил, Walt Disney Pictures, Seven Bucks Productions, Flynn Picture Company, New Zealand Large Budget Screen Production Grant, Industrial Light & Magic (ILM), Digital Domain, Universal Production Partners (UPP), Lola Visual Effects, Day For Nite

Disney представила финальный трейлер игрового ремейка «Моаны». Режиссером картины выступил Томас Каил («День, когда мы были счастливы», «Гамильтон»).

По сюжету лайв-экшена бесстрашная дочь вождя отправляется за пределы безопасного рифа в захватывающее морское путешествие.

Кто снялся в фильме «Моана»

В фильме снялись Кэтрин Лагаайя, Дуэйн Джонсон, Джон Туи, Фрэнки Адамс и Рина Оуэн.

Финальный трейлер фильма «Моана»

Когда выйдет фильм «Моана»

Зарубежная премьера фильма «Моана» пройдет 10 июля.

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