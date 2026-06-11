Вышел финальный трейлер игрового ремейка «Моаны»
Disney представила финальный трейлер игрового ремейка «Моаны». Режиссером картины выступил Томас Каил («День, когда мы были счастливы», «Гамильтон»).
По сюжету лайв-экшена бесстрашная дочь вождя отправляется за пределы безопасного рифа в захватывающее морское путешествие.
Кто снялся в фильме «Моана»
В фильме снялись Кэтрин Лагаайя, Дуэйн Джонсон, Джон Туи, Фрэнки Адамс и Рина Оуэн.
Финальный трейлер фильма «Моана»
Когда выйдет фильм «Моана»
Зарубежная премьера фильма «Моана» пройдет 10 июля.
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