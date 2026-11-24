Дженнифер Лоуренс рассказала о сценарии фильма про мисс Пигги
Дженнифер Лоуренс сообщила о ходе разработки фильма, посвященного мисс Пигги из «Маппет-шоу». В эфире Watch What Happens Live актриса подтвердила, что у проекта появился первый черновик сценария.
Лоуренс разрабатывает картину вместе с Эммой Стоун. Сценаристом выступает Коул Эскола, автор театральной постановки «О, Мэри!».
Сама идея отдельного фильма о героине стала известна еще в 2025 году, однако до последнего времени о продвижении проекта почти не сообщалось.
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