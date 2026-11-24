Дженнифер Лоуренс рассказала о сценарии фильма про мисс Пигги

Дженнифер Лоуренс сообщила о ходе разработки фильма, посвященного мисс Пигги из «Маппет-шоу». В эфире Watch What Happens Live актриса подтвердила, что у проекта появился первый черновик сценария.

Лоуренс разрабатывает картину вместе с Эммой Стоун. Сценаристом выступает Коул Эскола, автор театральной постановки «О, Мэри!».

Сама идея отдельного фильма о героине стала известна еще в 2025 году, однако до последнего времени о продвижении проекта почти не сообщалось.