Актриса Майка Монро раскрыла детали продолжения хоррора «Оно приходит за тобой»

Майка Монро рассказала о продолжении хоррора «Оно приходит за тобой», которое получило название They Follow. В интервью People актриса сообщила, что новая картина будет масштабнее оригинала, но сохранит его приземленную атмосферу и визуальный подход.

Монро вновь сыграет Джей Хайт. По словам актрисы, съемки завершились ранее в 2026 году, сейчас фильм находится на этапе постпроизводства. Режиссер Дэвид Роберт Митчелл вернулся к проекту в качестве сценариста и постановщика, а оператором вновь стал Майк Джулакис. Подробности сюжета пока не раскрываются. В актерский состав также вошла Наоми Аки.