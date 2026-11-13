Фильмы и сериалы
Фильмы
Сериалы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Фильмы
Новости
Майка Монро раскрыла детали продолжения хоррора Оно приходит за тобой
Фильмы

13 ноября, 17:15

1 мин.

Актриса Майка Монро раскрыла детали продолжения хоррора «Оно приходит за тобой»

Руслан Разин
Автор
Сиквел «Оно приходит за тобой» будет масштабнее
Фото Кадр из фильма «Оно приходит за тобой», реж. Дэвид Роберт Митчелл, RADiUS-TWC.

Майка Монро рассказала о продолжении хоррора «Оно приходит за тобой», которое получило название They Follow. В интервью People актриса сообщила, что новая картина будет масштабнее оригинала, но сохранит его приземленную атмосферу и визуальный подход.

Монро вновь сыграет Джей Хайт. По словам актрисы, съемки завершились ранее в 2026 году, сейчас фильм находится на этапе постпроизводства. Режиссер Дэвид Роберт Митчелл вернулся к проекту в качестве сценариста и постановщика, а оператором вновь стал Майк Джулакис. Подробности сюжета пока не раскрываются. В актерский состав также вошла Наоми Аки.

Самые страшные фильмы десятилетия: лучшие хорроры последних лет. Напряжение до последней минуты: топ-10 самых страшных фильмов десятилетия

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Звезды
Фильмы
Новости холдинга
Мирра Андреева — Элина Свитолина: дата и время финала Итогового турнира WTA, личные встречи и где смотреть
Кризис как шанс. Почему Глушенков может стать сильнее. Колонка Казакова
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
Читайте далее
Николас Кейдж против собственного сына: вышел новый тизер «Оружейного барона 2»
Следующий материал
Николас Кейдж против собственного сына: вышел новый тизер «Оружейного барона 2»
Последние новости
13:45
Новую «Спящую красавицу» с Колокольниковым и Самбурской сняли за четыре месяца
11:00
Юрий Колокольников сыграет в новой российской экранизации «Русалочки»
09:50
«Константин 2» вновь получил шанс на существование после смены руководства DC
08:40
Для триллера о K-pop-группе «Идеальная девушка» запишут оригинальные песни
05:15
Netflix может превратить популярную настольную игру Catan в фильм