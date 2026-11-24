Звезда «Моаны» Аулии Кравальо сыграет в новой версии «Интуиции»

Аулии Кравальо, известная по озвучке Моаны, присоединилась к актерскому составу нового фильма Serendipity, который разрабатывают Amazon MGM Studios и Miramax.

Проект связан с романтической комедией «Интуиция» 2001 года, однако создатели описывают его не как прямой ремейк, а как современную историю с новыми персонажами. Вместе с Кравальо в фильме должны появиться Майло Манхейм, Уитни Пик и Стивен Калин.

Режиссером заявлен Майкл Шоуолтер, а сценарий подготовит Марк Кляйн, работавший над оригинальным фильмом. Подробности сюжета и дата выхода пока не объявлены.