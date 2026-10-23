Вышел хоррор «Глиноликий» о злодее Бэтмена: актер теряет лицо и становится монстром

23 октября в американский прокат вышел хоррор «Глиноликий», посвященный одному из известных противников Бэтмена. Вместо традиционного супергеройского экшена создатели сделали ставку на психологический ужас и телесные трансформации.

Главный герой Мэтт Хейген — начинающий актер, чья карьера стремительно развивается. Однако после жестокого нападения он получает тяжелые травмы лица и теряет возможность продолжать работу.

Отчаявшись, Хейген соглашается на экспериментальное лечение. Процедура возвращает ему прежнюю внешность, но вызывает непредсказуемые изменения тела и психики. Постепенно актер превращается в опасного преступника.

Главную роль исполнил Том Рис Харрис. В фильме также снялись Наоми Аки, Макс Мингелла, Дэвид Денсик и Эдди Марсан. Режиссером выступил Джеймс Уоткинс, а над сценарием работали Майк Флэнаган и Хоссейн Амини.