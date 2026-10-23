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«Глиноликий» (2026): сюжет фильма DC, актеры и дата выхода
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23 октября, 19:50

1 мин.

Вышел хоррор «Глиноликий» о злодее Бэтмена: актер теряет лицо и становится монстром

Софья Морозова
Киножурналист
Кадр из фильма «Глиноликий», реж. Джеймс Уоткинс, DC Studios, Warner Bros. Pictures.
Фото Кадр из фильма «Глиноликий», реж. Джеймс Уоткинс, DC Studios, Warner Bros. Pictures.

23 октября в американский прокат вышел хоррор «Глиноликий», посвященный одному из известных противников Бэтмена. Вместо традиционного супергеройского экшена создатели сделали ставку на психологический ужас и телесные трансформации.

Главный герой Мэтт Хейген — начинающий актер, чья карьера стремительно развивается. Однако после жестокого нападения он получает тяжелые травмы лица и теряет возможность продолжать работу.

Отчаявшись, Хейген соглашается на экспериментальное лечение. Процедура возвращает ему прежнюю внешность, но вызывает непредсказуемые изменения тела и психики. Постепенно актер превращается в опасного преступника.

Главную роль исполнил Том Рис Харрис. В фильме также снялись Наоми Аки, Макс Мингелла, Дэвид Денсик и Эдди Марсан. Режиссером выступил Джеймс Уоткинс, а над сценарием работали Майк Флэнаган и Хоссейн Амини.

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