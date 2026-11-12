Генри Кавилл не исключает возвращения к роли Супермена

Генри Кавилл не исключает возвращения к роли Супермена. В интервью Inverse актер рассказал, что с теплотой вспоминает работу над фильмами DC и не намерен окончательно прощаться с персонажем.

Кавилл вспомнил трогательный эпизод из семейной жизни: его маленькая дочь узнала отца в игрушечной фигурке Супермена. По словам артиста, этот момент еще раз напомнил ему о том, насколько важной была для него роль знаменитого супергероя.

При этом Кавилл не сообщал о переговорах с DC Studios или конкретных планах возвращения. На данный момент в новой киновселенной Супермена играет Дэвид Коренсвет.